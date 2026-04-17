T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा

4 . जोस बटलर

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इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने अब तक टी20 क्रिकेट में 301 कैच पकड़ लिए हैं. टी20 में 300 का आंकड़ा पार करने वाले बटलर चौथे खिलाड़ी हैं.

