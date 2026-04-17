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T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा

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T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा

आईपीएल 2026 में जोस बटलर ने केकेआर के खिलाफ एक धांसू रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में 300 से ज्यादा कैच पकड़ लिए हैं. ऐसे में जानते हैं कि टी20 में अब तक सबसे ज्यादा कैच किन खिलाड़ियों ने पकड़े हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 17, 2026, 10:14 PM IST

1.कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड
1

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में कुल 405 कैच पकड़े हैं. पोलार्ड लिस्ट में इकलौते खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 400 का आंकड़ा पार किया है.
 

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2.डेविड मिलर

डेविड मिलर
2

साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने टी20 क्रिकेट में अब तक 332 कैच लपके हैं. 
 

3.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
3

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने अब तक टी20 में 316 कैच अपने नाम किए हैं. 
 

4.जोस बटलर

जोस बटलर
4

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने अब तक टी20 क्रिकेट में 301 कैच पकड़ लिए हैं. टी20 में 300 का आंकड़ा पार करने वाले बटलर चौथे खिलाड़ी हैं. 
 

TRENDING NOW

5.डीजे ब्रावो

डीजे ब्रावो
5

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने टी20 क्रिकेट में कुल 275 कैच लपके हैं.
 

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