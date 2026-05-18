IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 18, 2026, 10:04 PM IST
1.शेन वॉर्न
पूर्व दिग्गज और दिवंगत गेंदबाज शेन वॉर्न का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने बतौर कप्तान कुल 57 विकेट चटकाए हैं.
2.पैट कमिंस
सनराइजर्स बैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने बतौर कप्तान अब तक 41 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.हार्दिक पांड्या
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान अब तक 40 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने आईपीएल में बतौर कप्तान कुल 30 विकेट झटके हैं.
5.रवींद्रन अश्विन
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवींद्रन अश्विन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने कुल 25 विकेट चटकाए हैं.