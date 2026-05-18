IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

2 . पैट कमिंस

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सनराइजर्स बैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने बतौर कप्तान अब तक 41 विकेट अपने नाम किए हैं.

