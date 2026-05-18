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IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

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IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस 3 विकेट लेकर इतिहास रचा है. उन्होंने बतौर कप्तान आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में लंबी छलांग लगाई है. आइए जानते हैं कि टॉप-5 गेंदबाज कौन हैं,जिन्होंने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लिया है.

मोहम्मद साबिर | May 18, 2026, 10:04 PM IST

1.शेन वॉर्न

शेन वॉर्न
1

पूर्व दिग्गज और दिवंगत गेंदबाज शेन वॉर्न का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने बतौर कप्तान कुल 57 विकेट चटकाए हैं. 
 

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2.पैट कमिंस

पैट कमिंस
2

सनराइजर्स बैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने बतौर कप्तान अब तक 41 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

3.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
3

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान अब तक 40 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

4.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
4

पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने आईपीएल में बतौर कप्तान कुल 30 विकेट झटके हैं.
 

TRENDING NOW

5.रवींद्रन अश्विन

रवींद्रन अश्विन
5

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवींद्रन अश्विन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने कुल 25 विकेट चटकाए हैं. 
 

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