वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 12:01 AM IST
1.कपिल देव
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था. टीम इंडिया कपिल की कप्तानी में 1983 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.
2.एमएस धोनी
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने टी20 और वनडे दोनों वर्ल्ड कप जितवाएं हैं. धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.
3.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जितवाया था.
4.हरमनप्रीत कौर
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है. वो भारत की पहली महिला कप्तान हैं, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जीता है.
5.सूर्यकुमार यादव
टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीता है. सूर्या भी इस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं.