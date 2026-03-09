वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट

2 . एमएस धोनी

2

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने टी20 और वनडे दोनों वर्ल्ड कप जितवाएं हैं. धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

