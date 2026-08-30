Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 30, 2026, 11:09 PM IST
1.खान मोहम्मद
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज खान मोहम्मद का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने साल 1954 में लॉर्ड्स मैदान पर पंजा खोला था और ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी बने थे.
2.मुदस्सर नजर
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मुदस्सर नजर ने लॉर्ड्स पर टेस्ट में 1982 में पंजा खोला था और दूसरे पाकिस्तानी बने थे.
3.वकार यूनुस
पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने साल 1992 में लॉर्ड्स पर 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था.
4.मुश्ताक अहमद
पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर मुश्ताक अहमद ने साल 1996 में लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट में पंजा खोला था.
5.मोहम्मद आमिर
दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का नाम भी लिस्ट में शामिल है. उन्होंने लॉर्ड्स पर टेस्ट में 2010 में पंजा खोला था.
6.यासिर शाह
पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर यासिर शाह ने लॉर्ड्स पर 2016 में 5 विकेट हॉल किया था. यासिर सिर्फ दूसरे स्पिनर है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसा किया है.
7.मोहम्मद अब्बास
पाकिस्तान के युवा गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने साल 2026 में टेस्ट में लॉर्ड्स पर पंजा खोला है और पाकिस्तान के लिए ऐसा करने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं.