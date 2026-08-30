Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

1 . खान मोहम्मद

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पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज खान मोहम्मद का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने साल 1954 में लॉर्ड्स मैदान पर पंजा खोला था और ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी बने थे.

