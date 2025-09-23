PAK vs SL Highlights: करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान ने मारी बाजी, एशिया कप से लगभग बाहर हुई श्रीलंका

1 . पाकिस्तान को मिला था 134 रनों का लक्ष्य

श्रीलंका ने पाकिस्तान को 134 रनों की टारगेट दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 18 ओवरों में पूरा कर लिया है और 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. हालांकि ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो था. इस मैच में मोहम्मद नवाज ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 24 गेंदों में नाबाज 38 रन बनाए. इतना ही नहीं नवाज ने हुसैन तलत के साथ छठे विकेट के लिए 58 रनों की अटूट साझेदारी बनाई. तलत 32 रनों पर नाबाद रहे. इसके अलावा साहिबजादा फरहना ने 24 रनों की पारी खेली, जबकि अन्य बल्लेबाज फ्लॉप रहे.

