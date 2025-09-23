PAK vs SL Highlights: करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान ने मारी बाजी, एशिया कप से लगभग बाहर हुई श्रीलंका

एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 23, 2025, 11:33 PM IST
1.पाकिस्तान को मिला था 134 रनों का लक्ष्य
श्रीलंका ने पाकिस्तान को 134 रनों की टारगेट दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 18 ओवरों में पूरा कर लिया है और 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. हालांकि ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो था. इस मैच में मोहम्मद नवाज ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 24 गेंदों में नाबाज 38 रन बनाए. इतना ही नहीं नवाज ने हुसैन तलत के साथ छठे विकेट के लिए 58 रनों की अटूट साझेदारी बनाई. तलत 32 रनों पर नाबाद रहे. इसके अलावा साहिबजादा फरहना ने 24 रनों की पारी खेली, जबकि अन्य बल्लेबाज फ्लॉप रहे.
2.पाकिस्तान-श्रीलंका के लिए था करो या मरो मुकाबला
एशिया कप 2025 सुपर में श्रीलंका ने पहले बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना किया है, जिसकी वजह से टीम लगभग बाहर हो गई है. वहीं पाकिस्तान ने अपनी उम्मीद इस जीत के साथ जिंदा रखी है.
3.ऐसी रही श्रीलंका की पारी
श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए हैं. टीम के लिए कामिंडु मेंडिस ने 50 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा असालंका 20, कुसल परेरा 15, वानिंदु हसरंगा 15, चमीरा करुनारत्ने नाबाद 17, चमीरा 1, शनाका 0, पथुम निसांका 8 और तीक्षणा नाबाद 0 रनों पर लौटे.
4.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
पाकिस्तान-श्रीलंका मैच में सबसे ज्यादा विकेट शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेट और अबरार अहमद 1 विकेट लिया है. श्रीलंका के लिए महीश तीक्षणा और वानिंदु हसरंगा ने 2-2 विकेट, दुश्मंथा चमीरा ने 1 विकेट अपने नाम किया है.
5.दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.
श्रीलंका- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा.