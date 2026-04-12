IPL में सबसे ज्यादा शतकीय पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में तीन बार किंग कोहली का नाम

5 . विराट कोहली-फाफ डुप्लेसिस

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आरसीबी के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने फाफ डुप्लेसिस के साथ मिलकर 6 बार ही शतकीय पार्टनरशिप की है. इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम तीन बार है.

