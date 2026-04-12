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IPL में सबसे ज्यादा शतकीय पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में तीन बार किंग कोहली का नाम

आईपीएल के इतिहास में कई जोड़ियां ऐसी है, जिन्हें आउट करना काफी मुश्किल होता था और उन्होंने कई बार शतकीय पार्टनरशिप भी बनाई है. आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ी कौनसी है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 12, 2026, 08:21 PM IST

1.विराट कोहली-एबी डिविलियर्स

विराट कोहली-एबी डिविलियर्स
1

आरसीबी के लिए विराट कोहली और एबी डिविलियर्स का नाम लिस्ट में पहली स्थान पर हैं. इस जोड़ी ने 10 बार शतकीय पार्टनरशिप की थी. 
 

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2.विराट कोहली-क्रिस गेल

विराट कोहली-क्रिस गेल
2

आरसीबी के लिए खेलते हुए विराट कोहली और क्रिस गेल ने 9 बार शतकीय पार्टनरशिप की हुई है. 
 

3.शुभमन गिल-साई सुदर्शन

शुभमन गिल-साई सुदर्शन
3

गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 7 बार 100 से अधिक की पार्टनरशिप की है. 
 

4.डेविड वॉर्नर-शिखर धवन

डेविड वॉर्नर-शिखर धवन
4

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर और शिखर धवन ने आईपीएल में 6 बार शतकीय साझेदारी निभाई है. 
 

TRENDING NOW

5.विराट कोहली-फाफ डुप्लेसिस

विराट कोहली-फाफ डुप्लेसिस
5

आरसीबी के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने फाफ डुप्लेसिस के साथ मिलकर 6 बार ही शतकीय पार्टनरशिप की है. इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम तीन बार है. 
 

6.गौतम गंभीर-रॉबिन उथप्पा

गौतम गंभीर-रॉबिन उथप्पा
6

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा ने 5 बार शतकीय पार्टनरशिप की है. 
 

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