IPL में सबसे ज्यादा शतकीय पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में तीन बार किंग कोहली का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 12, 2026, 08:21 PM IST
1.विराट कोहली-एबी डिविलियर्स
आरसीबी के लिए विराट कोहली और एबी डिविलियर्स का नाम लिस्ट में पहली स्थान पर हैं. इस जोड़ी ने 10 बार शतकीय पार्टनरशिप की थी.
2.विराट कोहली-क्रिस गेल
आरसीबी के लिए खेलते हुए विराट कोहली और क्रिस गेल ने 9 बार शतकीय पार्टनरशिप की हुई है.
3.शुभमन गिल-साई सुदर्शन
गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 7 बार 100 से अधिक की पार्टनरशिप की है.
4.डेविड वॉर्नर-शिखर धवन
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर और शिखर धवन ने आईपीएल में 6 बार शतकीय साझेदारी निभाई है.
5.विराट कोहली-फाफ डुप्लेसिस
आरसीबी के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने फाफ डुप्लेसिस के साथ मिलकर 6 बार ही शतकीय पार्टनरशिप की है. इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम तीन बार है.
6.गौतम गंभीर-रॉबिन उथप्पा
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा ने 5 बार शतकीय पार्टनरशिप की है.