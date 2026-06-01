IPL Final में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले सबसे बूढ़े खिलाड़ी, लिस्ट में हुई विराट कोहली की एंट्री

1 . विराट ने 10 साल बाद दोहराया इतिहास

1

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 फाइनल में सिर्फ 25 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी. इतना ही नहीं, उन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली. हालांकि विराट ने इससे पहले साल 2016 के फाइनल में अर्धशतक बनाया था. ऐसे में अब विराट कोहली को 10 साल इतिहास दोहराने में लगे हैं.

