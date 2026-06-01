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IPL Final में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले सबसे बूढ़े खिलाड़ी, लिस्ट में हुई विराट कोहली की एंट्री

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IPL Final में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले सबसे बूढ़े खिलाड़ी, लिस्ट में हुई विराट कोहली की एंट्री

आईपीएल 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है. गुजरात के खिलाफ विराट कोहली ने 156 रनों का पीछा करते हुए नाबाद 75 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले बूढ़े खिलाड़ी कौन हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 01, 2026, 04:06 PM IST

1.विराट ने 10 साल बाद दोहराया इतिहास

विराट ने 10 साल बाद दोहराया इतिहास
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विराट कोहली ने आईपीएल 2026 फाइनल में सिर्फ 25 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी. इतना ही नहीं, उन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली. हालांकि विराट ने इससे पहले साल 2016 के फाइनल में अर्धशतक बनाया था. ऐसे में अब विराट कोहली को 10 साल इतिहास दोहराने में लगे हैं. 
 

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2.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल 2009 में 38 साल 219 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता था. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 फाइनल में 37 साल 207 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया है. 
 

4.फाफ डुप्लेसिस

फाफ डुप्लेसिस
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चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए फाफ डुप्लेसिस ने आईपीएल 2021 में 37 साल 94 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था.
 

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5.शेन वॉटसन

शेन वॉटसन
5

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलतेहुए शेन वॉटसन ने आईपीएल 2018 में 36 साल 344 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता था. 
 

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