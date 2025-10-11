Test में बतौर कप्तान डेब्यू करने वाले 10 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला
Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन
IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो
Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु
NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला
दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 11, 2025, 11:15 PM IST
1.वॉरेन बार्डस्ले
ऑस्ट्रेलिया के वॉरेन बार्डस्ले ने इंग्लैंड के खिलाफ 1926 में 43 साल 216 दिन की उम्र में पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला था.
2.नेल्सन बेटनकोर्ट
वेस्टइंडीज के नेल्सन बेटनकोर्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ 1930 में 42 साल 242 दिन की उम्र में पहली बार कप्तानी की थी.
3.सिड ग्रेगरी
ऑस्ट्रेलिया के सिड ग्रेगरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1912 में 42 साल 43 दिन की उम्र में कप्तानी का मौका मिला था.
4.वारविक आर्मस्ट्रांग
ऑस्ट्रेलिया के वारविक आर्मस्ट्रांग ने 41 साल 209 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ 1920 में पहली बार कप्तानी की थी.
5.विक रिचर्डसन
ऑस्ट्रेलिया के विक रिचर्डसन को 41 साल और 98 दिन की उम्र में पहली बार कप्तानी का मौका मिला था.
6.टॉम ग्रेवेनी
इंग्लैंड के टॉम ग्रेवेनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 साल 39 दिन की उम्र में 1968 में पहली बार कप्तानी की थी.
7.सोमचंद्र डी सिल्वा
श्रीलंका के सोमचंद्र डी सिल्वा ने 40 साल 266 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1983 में बतौर कप्तान डेब्यू किया था.
8.चार्ल्स फ्राई
इंग्लैंड के चार्ल्स फ्राई ने 40 साल 46 दिन की उम्र में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1912 में बतौर कप्तान डेब्यू किया था.
9.विलियम गिल्बर्ट ग्रेस
इंग्लैंड के विलियम गिल्बर्ट ग्रेस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 40 साल 26 दिन की उम्र में 1888 में बतौर कप्तान डेब्यू किया था.
10.फ्रैंक मिशेल
साउथ अफ्रीका के फ्रैंक मिशेल ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 साल 288 दिन की उम्र में पहली बार कप्तानी की थी.