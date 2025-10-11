Test में बतौर कप्तान डेब्यू करने वाले 10 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो

Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु 

NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला

दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

HomePhotos

क्रिकेट

Test में बतौर कप्तान डेब्यू करने वाले 10 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

टेस्ट क्रिकेट में कई खिलाड़ियों को जल्द ही कप्तानी करने का मौका मिला है, तो कई ऐसे में भी हैं, जिन्हें कप्तानी मिलने में काफी समय लग गया है. आज हम आपको ऐसे ही 10 बूढ़े खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा उम्र में टेस्ट में बतौर कप्तान डेब्यू किया है.

मोहम्मद साबिर | Oct 11, 2025, 11:15 PM IST

1.वॉरेन बार्डस्ले

वॉरेन बार्डस्ले
1

ऑस्ट्रेलिया के वॉरेन बार्डस्ले ने इंग्लैंड के खिलाफ 1926 में 43 साल 216 दिन की उम्र में पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला था. 
 

Advertisement

2.नेल्सन बेटनकोर्ट

नेल्सन बेटनकोर्ट
2

वेस्टइंडीज के नेल्सन बेटनकोर्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ 1930 में 42 साल 242 दिन की उम्र में पहली बार कप्तानी की थी. 
 

3.सिड ग्रेगरी

सिड ग्रेगरी
3

ऑस्ट्रेलिया के सिड ग्रेगरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1912 में 42 साल 43 दिन की उम्र में कप्तानी का मौका मिला था. 
 

4.वारविक आर्मस्ट्रांग

वारविक आर्मस्ट्रांग
4

ऑस्ट्रेलिया के वारविक आर्मस्ट्रांग ने 41 साल 209 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ 1920 में पहली बार कप्तानी की थी. 
 

TRENDING NOW

5.विक रिचर्डसन

विक रिचर्डसन
5

ऑस्ट्रेलिया के विक रिचर्डसन को 41 साल और 98 दिन की उम्र में पहली बार कप्तानी का मौका मिला था. 
 

6.टॉम ग्रेवेनी

टॉम ग्रेवेनी
6

इंग्लैंड के टॉम ग्रेवेनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 साल 39 दिन की उम्र में 1968 में पहली बार कप्तानी की थी. 
 

7.सोमचंद्र डी सिल्वा

सोमचंद्र डी सिल्वा
7

श्रीलंका के सोमचंद्र डी सिल्वा ने 40 साल 266 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1983 में बतौर कप्तान डेब्यू किया था. 
 

8.चार्ल्स फ्राई

चार्ल्स फ्राई
8

इंग्लैंड के चार्ल्स फ्राई ने 40 साल 46 दिन की उम्र में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1912 में बतौर कप्तान डेब्यू किया था. 
 

9.विलियम गिल्बर्ट ग्रेस

विलियम गिल्बर्ट ग्रेस
9

इंग्लैंड के विलियम गिल्बर्ट ग्रेस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 40 साल 26 दिन की उम्र में 1888 में बतौर कप्तान डेब्यू किया था. 
 

10.फ्रैंक मिशेल

फ्रैंक मिशेल
10

साउथ अफ्रीका के फ्रैंक मिशेल ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 साल 288 दिन की उम्र में पहली बार कप्तानी की थी. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story
साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story
Numerology: मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बढ़ाती हैं घर-परिवार की शान 
Numerology: मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बढ़ाती हैं घर-परिवार की शान
प्रेमानंद महाराज क्यों नहीं चाहते अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना? वजह जानकर निकल आएंगे आंसू
प्रेमानंद महाराज क्यों नहीं चाहते अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना? वजह जानकर निकल आएंगे आंसू
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE