IPL में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2025, 08:35 PM IST
1.एडम गिलक्रिस्ट
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बैटर एडम गिलक्रिस्ट ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 39 साल 184 दिन की उम्र में शतक जड़ा था.
2.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 2008 में 38 साल 319 दिन की उम्र में शतक लगाया था.
3.क्रिस गेल
पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने 2018 में 38 साल 210 दिन की उम्र में शतकीय पारी खेली थी.
4.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने 2011 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 37 साल 356 दिन की उम्र में शतकीय पारी खेली थी और अपना नाम इस लिस्ट में शामिल कर लिया था.
5.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 2024 में 36 साल 350 दिन की उम्र में शतक ठोका था और ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए थे.