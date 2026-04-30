IPL 2026: SRH से हार के बाद क्या मुंबई इंडियंस हो गई बाहर? जानिए प्लेऑफ का पूरा गणित

4 . प्लेऑफ का समीकरण

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मुंबई के पास अभी लीग स्टेज में 6 मैच और शेष हैं. गणितीय आधार पर देखें तो टीम की राह कुछ इस प्रकार है. अगर मुंबई अपने बचे हुए सभी 6 मुकाबले जीत लेती है, तो उसके पास 16 अंक हो जाएंगे. आईपीएल के इतिहास में 16 अंक प्लेऑफ के लिए सुरक्षित माने जाते हैं. हालांकि, जिस टीम ने पहले 8 में से सिर्फ 2 मैच जीते हों, उसके लिए लगातार 6 जीत दर्ज करना हिमालय की चढ़ाई जैसा कठिन है.