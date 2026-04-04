IPL: रन चेज में किस कप्तान ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के? धोनी-रोहित या कोहली, जानें कौन है नंबर-1?

क्रिकेट
Anil | Apr 04, 2026, 06:49 PM IST
1.IPL रन चेज के असली सिक्सर किंग कप्तान
IPL में जब रन चेज करने की बात आती है, तो अक्सर दबाव में बड़े-बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं. लेकिन कुछ कप्तान ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ रन चेज करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि इस दौरान छक्कों की झड़ी भी लगा दी. ऐसे में जानते हैं कि रन चेज के दौरान किस कप्तान ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं.
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2.एमएस धोनी
IPL में रन चेज के दौरान सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले कप्तानों पर नजर डालें, तो टॉप पर एमएस धोनी का नाम है. धोनी ने बतौर कप्तान 95 छक्के जड़े हैं. टारगेट का पीछा करने में धोनी का रिकॉर्ड जबरदस्त देखने को मिला है.
3.विराट कोहली
वहीं लिस्ट नें दूसरे स्थान पर विराट कोहली है. विराट ने टारगेट का पीछा करते हुए बतौर कप्तान 72 छक्के लगाए हैं. बता दें कि विराट आईपीएल के इतिहास सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुमार हैं.
4.रोहित शर्मा
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हिटमैन यानी रोहित शर्मा का नाम आता है. रोहित ने कप्तानी करते हुए दूसरी पारी में 69 सिक्स लगाए है. यही वजह है कि आज उनकी गिनती IPL के धाकड़ बल्लेबाजों और सफल कप्तानों में होती हैं.
5.श्रेयस अय्यर
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. उन्होंने टारगेट का पीछा करते हुए बतौर कप्तान 50 छक्के जड़े हैं.
6.डेविड वॉर्नर और संजू सैमसन
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर डेविड वॉर्नर और संजू सैमसन का नाम एक साथ आता है. इन दोनों ही कप्तानों ने IPL में रन चेज करते हुए 49-49 छक्के जड़े हैं.