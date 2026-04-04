IPL: रन चेज में किस कप्तान ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के? धोनी-रोहित या कोहली, जानें कौन है नंबर-1?

1 . IPL रन चेज के असली सिक्सर किंग कप्तान

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IPL में जब रन चेज करने की बात आती है, तो अक्सर दबाव में बड़े-बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं. लेकिन कुछ कप्तान ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ रन चेज करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि इस दौरान छक्कों की झड़ी भी लगा दी. ऐसे में जानते हैं कि रन चेज के दौरान किस कप्तान ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

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