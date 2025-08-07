Most Runs in T20I: टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, संन्यास के 14 महीनों बाद भी विराट-रोहित का दबदबा
UP कैबिनेट में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन छात्रों को मिलेगा UK में पढ़ाई का मौका
1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम
Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज
सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन
WI vs PAK 1st ODI Dream11 Prediction: लुईस या बाबर किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल
SIR ने दिया विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन?
सलमान खान ने बता दिया Bigg Boss 19 में इस बार होगी घरवालों की सरकार, TV से डेढ़ घंटे पहले OTT पर आएगा शो
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 10:55 PM IST
1.रोहित शर्मा
पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 151 पारियों में सबसे ज्यादा 4231 रन बनाए हैं और वो अपने रिटायरमेंट के 14 महीनों बाद भी पहले स्थान पर हैं.
2.बाबर आजम
बाबर आजम ने अब तक 121 पारियों में 4223 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.विराट कोहली
विराट कोहली ने टी20 में 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं और अपने रिटायरेंट के बाद भी लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.जोस बटलर
इंग्लिश विकेटकीपर जोस बटलर ने अब तक 126 पारियों में 3700 रन बनाए हैं और वो चौथे स्थान पर हैं.
5.पॉल स्टर्लिंग
आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने टी20 में अब तक 148 पारियों में 3669 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.