क्रिकेट

Most Runs in T20I: टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, संन्यास के 14 महीनों बाद भी विराट-रोहित का दबदबा

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद टी20आई से रिटायरेंट ले लिया था और उसको 14 महीनों के बाद भी इस लिस्ट में दबदबा बनाए हुए हैं. यहां देखिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 10:55 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 151 पारियों में सबसे ज्यादा 4231 रन बनाए हैं और वो अपने रिटायरमेंट के 14 महीनों बाद भी पहले स्थान पर हैं. 
 

2.बाबर आजम

बाबर आजम
2

बाबर आजम ने अब तक 121 पारियों में 4223 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

विराट कोहली ने टी20 में 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं और अपने रिटायरेंट के बाद भी लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
 

4.जोस बटलर

जोस बटलर
4

इंग्लिश विकेटकीपर जोस बटलर ने अब तक 126 पारियों में 3700 रन बनाए हैं और वो चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.पॉल स्टर्लिंग

पॉल स्टर्लिंग
5

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने टी20 में अब तक 148 पारियों में 3669 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

