Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 11, 2025, 07:54 PM IST
1.ग्रीम स्मिथ
साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने बतौर कप्तान 193 पारियों में 8659 रन बनाए हैं और वो पहले स्थान पर हैं.
2.एलन बॉर्डर
ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर ने बतौर कप्तान 154 पारियों में 6623 रन बनाए हैं और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने बतौ कप्तान 140 पारियों में 6542 रन अपने नाम किए हैं.
4.विराट कोहली
भारत के विराट कोहली का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने बतौर कप्तान 140 पारियों में 6542 रन जड़े हैं.
5.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट ने बतौर कप्तान 118 पारियों में 5295 रन बनाए हैं और वो 5वें स्थान पर हैं.
6.क्लाइव लॉयड
वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने बतौर कप्तान 111 पारियों में 5233 रन अपने नाम किए हैं.
7.स्टीफन फ्लेमिंग
न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने बतौर कप्तान 135 पारियों में 5156 रन ठोके हैं और उनका नाम लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं.
8.एलिस्टर कुक
इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने बतौर कप्तान 111 पारियों में 4844 रन बनाए हैं.
9.ब्रायन लारा
वस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने बतौर कप्तान 85 पारियों में 4685 रन अपने नाम किए हैं.
10.मिस्बाह उल हक
पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक ने बतौर कप्तान 99 पारियों में 4214 रन जड़े हैं और उनका नाम लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.