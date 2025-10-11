FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

Grains For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर करते हैं ये अनाज, डाइट में ऐसे करें शामिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया का अव्वल दर्जे पर पहुंचाया है. लेकिन वो बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर नहीं पहुंच सकते. आज हम आपको बताएंगे कि बतौर कप्तान किन खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 11, 2025, 07:54 PM IST

1.ग्रीम स्मिथ

ग्रीम स्मिथ
1

साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने बतौर कप्तान 193 पारियों में 8659 रन बनाए हैं और वो पहले स्थान पर हैं. 
 

Advertisement

2.एलन बॉर्डर

एलन बॉर्डर
2

ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर ने बतौर कप्तान 154 पारियों में 6623 रन बनाए हैं और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
3

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने बतौ कप्तान 140 पारियों में 6542 रन अपने नाम किए हैं.
 

4.विराट कोहली

विराट कोहली
4

भारत के विराट कोहली का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने बतौर कप्तान 140 पारियों में 6542 रन जड़े हैं. 
 

TRENDING NOW

5.जो रूट

जो रूट
5

इंग्लैंड के जो रूट ने बतौर कप्तान 118 पारियों में 5295 रन बनाए हैं और वो 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.क्लाइव लॉयड

क्लाइव लॉयड
6

वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने बतौर कप्तान 111 पारियों में 5233 रन अपने नाम किए हैं. 
 

7.स्टीफन फ्लेमिंग

स्टीफन फ्लेमिंग
7

न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने बतौर कप्तान 135 पारियों में 5156 रन ठोके हैं और उनका नाम लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं. 
 

8.एलिस्टर कुक

एलिस्टर कुक
8

इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने बतौर कप्तान 111 पारियों में 4844 रन बनाए हैं. 
 

9.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
9

वस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने बतौर कप्तान 85 पारियों में 4685 रन अपने नाम किए हैं. 
 

10.मिस्बाह उल हक

मिस्बाह उल हक
10

पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक ने बतौर कप्तान 99 पारियों में 4214 रन जड़े हैं और उनका नाम लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह
इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन
नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर
नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE