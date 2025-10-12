ODI में 100 से ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी मौजूद

IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 12, 2025, 10:53 PM IST
1.बेस डी लीडे
नीदरलैंड्स के बेस डी लीडे के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड है और वो इस मामले में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2023 में वनडे में 10 ओवरों में 115 रन लुटा दिया था.
2.मिक लुईस
ऑस्ट्रेलिया के मिक लुईस का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2006 में 10 ओवरों में 113 रन खर्च कर दिए थे.
3.एडम जैम्पा
ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा ने 2023 में अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवरों में 113 रन ही दिए थे और मिक की बराबरी की थी.
4.वहाब रियाज
पाकिस्तान के वहाब रियाज का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने 2016 में 10 ओवरों में 110 रन खर्च कर दिए थे.
5.राशिद खान
अफगानिस्तान के राशिद खान का नाम भी लिस्ट में है, जो काफी हैरानी वाली बात होगी. उन्होंने 2019 में 9 ओवरों में 110 रन लुटा दिया था. हालांकि वो अपना पूरा स्पेल नहीं डाल सके थे.
6.फिलिप बोइससेवेन
नीदरलैंड्स के फिलिप बोइससेवेन ने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवरों में 108 रन खर्च कर दिए थे.
7.लोगन वैन बीक
नीदरलैंड्स के ही लोगन वैन बीक ने 2003 में 10 ओवरों में107 रन दे दिए थे. हालांकि लोगान नीदरलैंड्स के तीसरे गेंदबाज हैं, जो इस लिस्ट में मौजूद हैं.
8.भुवनेश्वर कुमार
भारत के भुवनेश्वर कुमार का नाम इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं. उन्होंने 2015 में 10 ओवरों में 106 रन दे दिए थे.
9.नुवान प्रदीप
श्रीलंका के नुवान प्रदीप ने 2017 में 10 ओवरों में 106 रन खर्च कर दिए थे और उनका नाम लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं.
10.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के टिम साउदी का नाम इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. उन्होंने 2009 नें भारत के खिलाफ 10 ओवरों में 105 रन दे दिए थे.