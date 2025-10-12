FacebookTwitterYoutubeInstagram
IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

पहली भारतीय 'मिसेज यूनिवर्स' बनीं शेरी सिंह ने रचा इतिहास, 122 प्रतियोगियों को हराकर अपने नाम किया ताज 

आप दोनों पर 200 प्रतिशत टैरिफ..., ट्रंप ने फिर भारत-पाक युद्ध रोकने का लिया श्रेय, नोबेल पुरस्कार पर भी दिया बड़ा बयान

क्रिकेट

ODI में 100 से ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी मौजूद

आज हम आपको बताएंगे कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा रन लुटाए हैं. आप यहां टॉप-10 ऐसे गेंदबाजों के बारे में जान सकते हैं, जिन्होंने100 से अधिक रन खर्च किए हैं. इस लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Oct 12, 2025, 10:53 PM IST

1.बेस डी लीडे

बेस डी लीडे
1

नीदरलैंड्स के बेस डी लीडे के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड है और वो इस मामले में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2023 में वनडे में 10 ओवरों में 115 रन लुटा दिया था. 
 

2.मिक लुईस

मिक लुईस
2

ऑस्ट्रेलिया के मिक लुईस का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2006 में 10 ओवरों में 113 रन खर्च कर दिए थे. 
 

3.एडम जैम्पा

एडम जैम्पा
3

ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा ने 2023 में अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवरों में 113 रन ही दिए थे और मिक की बराबरी की थी. 
 

4.वहाब रियाज

वहाब रियाज
4

पाकिस्तान के वहाब रियाज का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने 2016 में 10 ओवरों में 110 रन खर्च कर दिए थे. 
 

5.राशिद खान

राशिद खान
5

अफगानिस्तान के राशिद खान का नाम भी लिस्ट में है, जो काफी हैरानी वाली बात होगी. उन्होंने 2019 में 9 ओवरों में 110 रन लुटा दिया था. हालांकि वो अपना पूरा स्पेल नहीं डाल सके थे. 
 

6.फिलिप बोइससेवेन

फिलिप बोइससेवेन
6

नीदरलैंड्स के फिलिप बोइससेवेन ने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवरों में 108 रन खर्च कर दिए थे.
 

7.लोगन वैन बीक

लोगन वैन बीक
7

नीदरलैंड्स के ही लोगन वैन बीक ने 2003 में 10 ओवरों में107 रन दे दिए थे. हालांकि लोगान नीदरलैंड्स के तीसरे गेंदबाज हैं, जो इस लिस्ट में मौजूद हैं. 
 

8.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
8

भारत के भुवनेश्वर कुमार का नाम इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं. उन्होंने 2015 में 10 ओवरों में 106 रन दे दिए थे. 
 

9.नुवान प्रदीप

नुवान प्रदीप
9

श्रीलंका के नुवान प्रदीप ने 2017 में 10 ओवरों में 106 रन खर्च कर दिए थे और उनका नाम लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. 
 

10.टिम साउदी

टिम साउदी
10

न्यूजीलैंड के टिम साउदी का नाम इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. उन्होंने 2009 नें भारत के खिलाफ 10 ओवरों में 105 रन दे दिए थे.
 

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग
ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग
रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य
रश्मिका मंदाना की कुंडली में कौन से दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य
क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स
क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स
ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती 
ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती
Helicopter Wedding: हेलीकॉप्टर से शादी में जाना चाहते हैं? कैसे बुक करें और कितना खर्च आएगा? यहां जानें पूरी डिटेल
हेलीकॉप्टर से शादी में जाना चाहते हैं? कैसे बुक करें और कितना खर्च आएगा? पूरी जानकारी देखें
पसंदीदा वीडियो
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
