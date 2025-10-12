Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में विराट या धोनी कौन है आगे?

Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 12, 2025, 08:45 PM IST
1.ग्रीम स्मिथ
साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 109 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 53 मैचों में जीत हासिल की है और 29 मुकाबले हारे हैं. हालांकि 27 मैच ड्रॉ रहे.
2.एलन बॉर्डर
ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 93 मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम को 32 मैचों में जीत मिली और 22 मुकाबले हारे हैं. वहीं 38 मैच ड्रॉ और एक मैच टाई भी रहा है.
3.स्टीफन फ्लेमिंग
न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने 80 मैचों में कप्तानी है, जिसमें से टीम को 28 में जीत और 27 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 25 मैच ड्रॉ रहे हैं.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 77 मैचों में कप्तानी की और 48 मैचों में टीम ने जीत हासिल की. वहीं 27 मुकाबले हारे और 13 मैच ड्रॉ रहे हैं.
5.क्लाइव लॉयड
वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड न 74 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से टीम 36 जीती, 12 हारी और 26 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.
6.विराट कोहली
विराट कोहली लिस्ट में छठे स्थान पर है. विराट ने 68 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से टीम 40 जीती, 17 हारी और 11 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.
7.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट ने 64 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 27 जीते, 26 हार और 11 ड्रॉ रहे हैं.
8.एमएस धोनी
एमएस धोनी ने 60 टेस्ट में कप्तानी की हुई है, जिसमें से टीम 27 जीती, 18 हारी और 15 ड्रॉ रहे हैं.
9.एलिस्टर कुक
इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने 59 मैचों में कप्तानी की हुई है, जिसमें से टीम ने 24 जीते, 22 हारे और 13 मैच ड्रॉ रहे.
10.स्टीव वॉ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ ने 57 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से टीम ने 41 मुकाबले जीते हैं, जबकि 22 हारे और 13 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं.