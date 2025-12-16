Most Expensive Players in IPL 2026: आईपीएल 2026 में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में दो अनकैप्ड प्लेयर्स भी शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 16, 2025, 11:18 PM IST
1.कैमरून ग्रीन
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है.
2.मथीशा पथिराना
श्रीलंका के मथीशा पथिराना का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा है.
3.प्रशांत वीर
चेन्नई सुपर किंग्स ने अनकैप्ड ऑलराउंडर प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा है.
4.कार्तिक शर्मा
चेन्नई सुपर किंग ने अनकैप्ड विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये में ही खरीदा है.
5.लियाम लिविंगस्टोन
इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपये का खरीदा है. हालांकि लिविंगस्टोन पहले राउंड में अनसोल्ड रहे थे.