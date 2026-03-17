IPL 2026 नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाल खिलाड़ी, लिस्ट में दो अनकैप्ड प्लेयर्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 17, 2026, 10:59 PM IST
1.कैमरून ग्रीन
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है.
2.मथीशा पथिराना
कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रीलंका के मथीशा पथिराना को आईपीएल 2026 नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा था.
3.कार्तिक शर्मा
भारतीय अनकैप्ड प्लेयर कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.
4.प्रशांत वीर
भारतीय अनकैप्ड ऑलराउंडर प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में ही खरीदा था.
5.लियाम लिविंगस्टोन
इंग्लैंड के स्पिन ऑलराउंडर् लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 13 करोड़ रुपये में अपने नाम शामिल किया है.