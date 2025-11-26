IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

2 . निकोलस पूरन

2

वेस्टइंडीज के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

