IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

बाबरी मस्जिद पर उमा भारती के ईंट निकालने के बयान पर TMC नेता हुमायूं कबीर का पलटवार कहा- उमा भारती को जवाब देने के लिए तैयार | TMC नेता हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा- बाबरी मस्जिद बनेगी कोई रोक नहीं सकता | राबड़ी देवी को आवास खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को लेकर तेजस्वी यादव का CM नीतीश कुमार पर निशाना, बताया नीतीश-लालू जी के बीच नैतिक रिश्ते का अंत
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 26, 2025, 03:51 PM IST
1.हेनरिक क्लासेन
साउछ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 23 करोड़ रुपये का रिटेन किया है.
2.निकोलस पूरन
वेस्टइंडीज के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.
3.जोस बटलर
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.
4.फिल साल्ट
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल साल्ट को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 11.50 करोड़ रुपये में खरीदा था.
5.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें आईपीएल 2025 नीलामी में 3.60 करोड़ रुपये में खरीदा था.