Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Pakistan: इमरान खान के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ? जिससे लगाए जाने लगे उनकी हत्या के कयास

पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम

IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

Photos

क्रिकेट

IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है. आईपीएल 2026 नीलामी अगले महीने 16 दिसंबर को आयोजित होगी. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज कौने हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 26, 2025, 03:51 PM IST

1.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
1

साउछ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 23 करोड़ रुपये का रिटेन किया है. 
 

2.निकोलस पूरन

निकोलस पूरन
2

वेस्टइंडीज के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. 
 

3.जोस बटलर

जोस बटलर
3

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.
 

4.फिल साल्ट

फिल साल्ट
4

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल साल्ट को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 11.50 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

5.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
5

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें आईपीएल 2025 नीलामी में 3.60 करोड़ रुपये में खरीदा था.
 

