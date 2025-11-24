IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

6 . युवराज सिंह

6

भारतीय युवराज सिंह आईपीएल 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि कई साल तक युवराज ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था.

