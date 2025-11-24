IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

माओवादी संगठनों ने खुद कबूल किया, एक साल में करीब 320 माओवादी मारे गए, जारी किया बुकलेट | बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप प्रेस कॉंफ्रेस में कहा कि कुछ लोगों ने प्रदूषण के मुखौटे में नक्सली हिडमा के लिए प्रदर्शन करने गए थे | दिल्ली प्रदूषण प्रोटेस्ट मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, हिडमा के समर्थन में की थी नारेबाजी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 24, 2025, 05:00 PM IST
1.वेंकटेश अय्यर
आईपीएल 2025 नीलामी में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. वेंकटेश आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे ऑलराउंडर हैं.
2.सैम करन
ऑस्ट्रेलिया के सैम करन को आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा था.
3.कैमरून ग्रीन
ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन को आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था.
4.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन वो चोट के कारण नहीं खेल पाए थे.
5.क्रिस मॉरिस
साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था.
6.युवराज सिंह
भारतीय युवराज सिंह आईपीएल 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि कई साल तक युवराज ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था.