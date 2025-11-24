FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

माओवादी संगठनों ने खुद कबूल किया, एक साल में करीब 320 माओवादी मारे गए, जारी किया बुकलेट | बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप प्रेस कॉंफ्रेस में कहा कि कुछ लोगों ने प्रदूषण के मुखौटे में नक्सली हिडमा के लिए प्रदर्शन करने गए थे | दिल्ली प्रदूषण प्रोटेस्ट मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, हिडमा के समर्थन में की थी नारेबाजी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ

विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ

Dharmendra Last Film: कब रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, मौत से चंद घंटे पहले रिलीज हुआ था पोस्टर

Dharmendra Last Film: कब रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, मौत से चंद घंटे पहले रिलीज हुआ था पोस्टर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम

इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम

धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका

धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका

HomePhotos

क्रिकेट

IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

आईपीएल 2026 की नीलामी अगले महीने 16 दिसंबर को अबु धाबी में आयोजित होगी, जिसके लिए बीसीसीआई समेत सभी टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल नीलामी में अब तक सबसे महंगा ऑलराउंडर कौन बिका है. यहां आप पूरी लिस्ट देख सकती हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 24, 2025, 05:00 PM IST

1.वेंकटेश अय्यर

वेंकटेश अय्यर
1

आईपीएल 2025 नीलामी में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. वेंकटेश आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे ऑलराउंडर हैं. 
 

Advertisement

2.सैम करन

सैम करन
2

ऑस्ट्रेलिया के सैम करन को आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

3.कैमरून ग्रीन

कैमरून ग्रीन
3

ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन को आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. 
 

4.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
4

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन वो चोट के कारण नहीं खेल पाए थे. 
 

TRENDING NOW

5.क्रिस मॉरिस

क्रिस मॉरिस
5

साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

6.युवराज सिंह

युवराज सिंह
6

भारतीय युवराज सिंह आईपीएल 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि कई साल तक युवराज ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम
IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका
धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका
धमेंद्र की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, टॉप पर नहीं है 'Sholey'; इस फिल्म का 100 करोड़ का कलेक्शन
धमेंद्र की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, टॉप पर नहीं है 'Sholey'; इस फिल्म का 100 करोड़ का कलेक्शन
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
MORE
Advertisement
धर्म
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement