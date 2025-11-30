ODI में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाली टीमें, टॉप पर टीम इंडिया का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 30, 2025, 02:28 PM IST
1.भारतीय क्रिकेट टीम
टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 19 टॉस गंवाए हैं. भारत का नाम लिस्ट में टॉप है. 19 नवंबर 2023 के बाद से अब तक रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल तीनों कप्तान टॉस हारे हैं.
2.नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम
नीदरलैंड्स की टीम ने 2011 से 2013 के बीच लगातार 11 टॉस हारे हैं. उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड की टीम ने वनडे में जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक लगातार 9 टॉस हारे हैं.
4.यूएसए क्रिकेट टीम
यूएसए की टीम ने 2022 से अगस्त 2022 तक लगातार 9 टॉस गंवाए हैं.
5.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड ने जनवरी 2017 से मई 2017 तक वनडे में 9 टॉस हारे थे और टीम का नाम लिस्ट में दो बार है.
6.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
वेस्टइंडीज की टीम ने वनडे में 2011 से 2012 तक लगातार 9 ही टॉस गंवाए थे.
7.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1998 से 1999 तक वनडे क्रिकेट में लगातार 9 टॉस हारे हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.