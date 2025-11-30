ODI में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाली टीमें, टॉप पर टीम इंडिया का नाम

1 . भारतीय क्रिकेट टीम

1

टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 19 टॉस गंवाए हैं. भारत का नाम लिस्ट में टॉप है. 19 नवंबर 2023 के बाद से अब तक रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल तीनों कप्तान टॉस हारे हैं.

