हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

क्रिकेट

ODI में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाली टीमें, टॉप पर टीम इंडिया का नाम

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल पहले वनडे में टॉस हार गए. इसके साथ ही टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाली लिस्ट में टॉप पर है. आप यहां देख सकते हैं कि लिस्ट में किन टीमों का नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Nov 30, 2025, 02:28 PM IST

1.भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट टीम
1

टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 19 टॉस गंवाए हैं. भारत का नाम लिस्ट में टॉप है. 19 नवंबर 2023 के बाद से अब तक रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल तीनों कप्तान टॉस हारे हैं. 
 

2.नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम

नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम
2

नीदरलैंड्स की टीम ने 2011 से 2013 के बीच लगातार 11 टॉस हारे हैं. उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.इंग्लैंड क्रिकेट टीम

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
3

इंग्लैंड की टीम ने वनडे में जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक लगातार 9 टॉस हारे हैं. 
 

4.यूएसए क्रिकेट टीम

यूएसए क्रिकेट टीम
4

यूएसए की टीम ने 2022 से अगस्त 2022 तक लगातार 9 टॉस गंवाए हैं. 
 

5.इंग्लैंड क्रिकेट टीम

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
5

इंग्लैंड ने जनवरी 2017 से मई 2017 तक वनडे में 9 टॉस हारे थे और टीम का नाम लिस्ट में दो बार है. 
 

6.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
6

वेस्टइंडीज की टीम ने वनडे में 2011 से 2012 तक लगातार 9 ही टॉस गंवाए थे. 
 

7.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
7

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1998 से 1999 तक वनडे क्रिकेट में लगातार 9 टॉस हारे हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
