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क्रिकेट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

टेस्ट क्रिकेट में ऐसे कई मुकाबले हैं, जिनमें काफी बड़े-बड़े स्कोर बने हैं, लेकिन आज हम टेस्ट में ऐसे 5 मुकाबलों के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा शतक लगे हैं. टेस्ट में एक मैच में 8 शतक भी लग चुके हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2026, 10:40 PM IST

1.वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका (2005)

वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका (2005)
1

वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच साल 2005 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें कुल 8 शतक लगे थे. दोनों ही टीमों की तरफ से 4-4 शतक आए थे. 
 

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2.श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (2013)

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (2013)
2

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें कुल 8 शतक लगे थे. टेस्ट इतिहास में ऐसा दो ही बार हुआ है, जब किसी एक मैच में 8 शतक लगे थे. इस मैच में श्रीलंका की तरफ से 5 और बांग्लादेश की तरफ से 3 शतक लगे थे. 
 

3.इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1938)

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1938)
3

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1938 में 7 शतक लगे थे. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 4 शतक लगाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 शतक ठोके थे. 
 

4.वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (1955)

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (1955)
4

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1955 में कुल 7 शतक लगे थे, जिनमें वेस्टइंडीज ने 2 शतक और ऑस्ट्रेलिया ने 5 सेंचुरी लगाई थी. 
 

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5.साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (2004)

साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (2004)
5

साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच साल 2004 में खेले गए मैच में 7 शतक लगे थे, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 4 शतक ठोके थे, जबकि वेस्टइंडीज ने 3 शतक बनाए थे. 
 

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