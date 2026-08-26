Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2026, 10:40 PM IST
1.वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका (2005)
वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच साल 2005 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें कुल 8 शतक लगे थे. दोनों ही टीमों की तरफ से 4-4 शतक आए थे.
2.श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (2013)
श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें कुल 8 शतक लगे थे. टेस्ट इतिहास में ऐसा दो ही बार हुआ है, जब किसी एक मैच में 8 शतक लगे थे. इस मैच में श्रीलंका की तरफ से 5 और बांग्लादेश की तरफ से 3 शतक लगे थे.
3.इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1938)
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1938 में 7 शतक लगे थे. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 4 शतक लगाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 शतक ठोके थे.
4.वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (1955)
वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1955 में कुल 7 शतक लगे थे, जिनमें वेस्टइंडीज ने 2 शतक और ऑस्ट्रेलिया ने 5 सेंचुरी लगाई थी.
5.साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (2004)
साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच साल 2004 में खेले गए मैच में 7 शतक लगे थे, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 4 शतक ठोके थे, जबकि वेस्टइंडीज ने 3 शतक बनाए थे.