क्रिकेट

Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले महान भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में शामिल हुए शुभमन गिल

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में शानदार पारी खेली और शतक ठोक दिया है. इसके साथ ही उन्होंने ढेरों रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. आज हम आपको बताएंगे कि भारत के लिए बतौर कप्तान किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. यहां आपको पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी.

मोहम्मद साबिर | Oct 11, 2025, 03:38 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

विराट कोहली ने भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक अपने नाम किए हैं. उन्होंने कुल 20 शतक लगाए हैं. 
 

2.सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर
2

सुनील गावस्कर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने बतौर कप्तान 11 शतक ठोके हैं. 
 

3.मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन
3

मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भी लिस्ट में मौजूद है और वो तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने बतौर कप्तान 9 शतक जड़े हैं.
 

4.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
4

सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए बतौर कप्तान 7 सेंचुरी लगाई है और वो चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
5

सौरव गांगुली ने भारत के लिए बतौर कप्तान 5 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

6.एमएस धोनी

एमएस धोनी
6

एमएस धोनी का नाम लिस्ट में छठे स्थान पर है. उन्होंने टेस्ट में बतौर कप्तान 5 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

7.मंसूर अली खान पटौदी

मंसूर अली खान पटौदी
7

मंसूर अली खान पटौदी का नाम भी इस लिस्ट में है. उन्होंने भारत के लिए बतौर कप्तान 5 शतक जड़े हैं. 
 

8.शुभमन गिल

शुभमन गिल
8

शुभमन गिल ने भी अपना नाम इस क्लब में शामिल कर लिया है. गिल ने अब तक बतौर कप्तान 5 शतक ठोक दिए हैं. 
 

