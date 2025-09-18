Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 9 गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का भी नाम

1 . वसीम अकरम

1

पाकिस्तान के वसीम अकरम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने कुल 3 शतक लगाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ट स्कोर 258 रनों का है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ आया था.

