क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 9 गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का भी नाम

आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. टेस्ट में बल्लेबाजी ही नहीं गेंदबाज भी शतक ठोक चुके हैं. इस लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी भी मौजूद हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 18, 2025, 07:19 PM IST

1.वसीम अकरम

वसीम अकरम
1

पाकिस्तान के वसीम अकरम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने कुल 3 शतक लगाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ट स्कोर 258 रनों का है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ आया था. 
 

2.हरभजन सिंह

हरभजन सिंह
2

पूर्व भारतीय हरभजन सिंह ने साल 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 115 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने अपने करियर में कुल दो शतक लगाए हैं.
 

3.स्टुअर्ट ब्रॉड

स्टुअर्ट ब्रॉड
3

पूर्व इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में 169 रनों का स्कोर किया था. 
 

4.सकलैन मुश्ताक

सकलैन मुश्ताक
4

पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर सकलैन मुश्ताक का नाम भी इस लिस्ट में हैं. उन्होंने साल 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक बनाया था. 
 

5.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
5

भारत के अनिल कुंबले ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ ही 110 रनों की पारी खेली थी. 
 

6.मिचेल जॉनसन

मिचेल जॉनसन
6

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन का नाम भी इस लिस्ट में हैं. उन्होंने 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 123 रन बनाए थे. 
 

7.जेसन ग्लेप्सी

जेसन ग्लेप्सी
7

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज जेसन ग्लेप्सी ने साल 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ 201 रनों की पारी खेली थी. 
 

8.चामिंडा वास

चामिंडा वास
8

श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज चामिंडा वास ने साल 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक लगाया है. 
 

9.अजीत अगरकर

अजीत अगरकर
9

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर का नाम लिस्ट में आखिरी यानी 9वें स्थान पर हैं. उन्होंने एक शत बनाया हुआ है. 
 

