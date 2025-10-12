Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता
कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां
Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में विराट या धोनी कौन है आगे?
Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा
10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा
28000 की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 4 करोड़ की कंपनी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 12, 2025, 09:55 PM IST
1.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में अब तक 213 कैच लपके हैं.
2.राहुल द्रविड़
भारत के राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 210 कैच पकड़े हैं और लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. हालांकि राहुल का ये रिकॉर्ड रूट ने हाल फिलहाल में तोड़ा है.
3.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने टेस्ट में कुल 205 कैच लपके हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्होंने अब तक कुल 201 कैच पकड़ा है.
5.जैक्स कैलिस
साउथ अफ्रीका के दिग्गज जैक्स कैलिस ने टेस्ट में कुल 200 कैच लिए हैं.
6.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 196 कैच लपके हैं.
7.मार्क वॉ
ऑस्ट्रेलिआ के मार्क वॉ ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 181 कैच अपने नाम किया है.
8.एलिस्टर कुक
इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 175 कैप पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया है.
9.स्टीफन फ्लेमिंग
न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 171 कैच लपके हैं और लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं.
10.ग्रीम स्मिथ
साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 169 कैच पकड़े हैं और 10वें स्थान पर हैं.