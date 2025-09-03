Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड

6 . आईपीएल में भी है अद्भुत रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में मोहम्मद शमी ने दमदार प्रदर्शन किया है. शमी ने आईपीएल के एक सीजन में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 2023 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए पावरप्ले में कुल 17 विकेट अपने नाम किए थे. शमी आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं.

