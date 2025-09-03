FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी आज यानी बुधवार 3 सितंबर 2025 को अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर हम आपको उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे. यहां देखिए उनके नाम कौनसे रिकॉर्ड्स हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 03, 2025, 04:13 PM IST

1.कब और कहां हुआ था मोहम्मद शमी का जन्म?

कब और कहां हुआ था मोहम्मद शमी का जन्म?
1

टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी का जन्म 3 सितंबर 1990 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था. वहीं  3 सितंबर 2025 में शमी 35 साल के पूरे हो गए हैं. 
 

2.सबसे तेज 100 और 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज

सबसे तेज 100 और 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज
2

मोहम्मद शमी के नाम भारत के लिए सबसे तेज 100 और 200 विकेट पूरे करना का रिकॉर्ड है. उन्होंने केवल 56 वनडे मैचों में 100 विकेट और 108 वनडे मैचों में 206 विकेट पूरे कर लिए थे.
 

3.वनडे में सबसे ज्यादा पंजे खेलने का रिकॉर्ड

वनडे में सबसे ज्यादा पंजे खेलने का रिकॉर्ड
3

भारत के लिए मोहम्मद शमी के नाम वनडे में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल अपने नाम करने का रिकॉर्ड है. उन्होंने वनडे अब तक 6 बार पंजा खोला है. 
 

4.वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड
4

भारत के लिए मोहम्मद शमी ने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने 24 विकेट लिए थे. इसके अलावा ऑवओवर एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

5.ऐसा करने वाले इकलौते गेंदबाज

ऐसा करने वाले इकलौते गेंदबाज
5

मोहम्मद शमी ने आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले एकलौते गेंदबाज हैं. उन्होंने अब तक आईसीसी इवेंट में कुल 5 बार पंजा खोला है. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ 5वां फाइफर आया था. 
 

6.आईपीएल में भी है अद्भुत रिकॉर्ड

आईपीएल में भी है अद्भुत रिकॉर्ड
6

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में मोहम्मद शमी ने दमदार प्रदर्शन किया है. शमी ने आईपीएल के एक सीजन में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 2023 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए पावरप्ले में कुल 17 विकेट अपने नाम किए थे. शमी आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं. 
 

