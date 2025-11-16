Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री

1 . साउथ अफ्रीका नाम लिस्ट में शुमार

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में खेला गया था. इस मैच में अफ्रीका ने 124 रनों का टारगेट दिया था. लेकिन भारतीय टीम 93 रनों पर सिमट गई और 30 रनों से मुकाबला गंवा दिया. इस तरह अफ्रीका भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट चेज करने वाली टीमों की लिस्ट में शुमार हो गई.

