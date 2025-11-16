Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 16, 2025, 04:05 PM IST
1.साउथ अफ्रीका नाम लिस्ट में शुमार
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में खेला गया था. इस मैच में अफ्रीका ने 124 रनों का टारगेट दिया था. लेकिन भारतीय टीम 93 रनों पर सिमट गई और 30 रनों से मुकाबला गंवा दिया. इस तरह अफ्रीका भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट चेज करने वाली टीमों की लिस्ट में शुमार हो गई.
2.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (2004)
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2004 में 107 रनों का टारगेट डिफेंड किया था, जो भारतीय सरजमीं पर डिफेंड करने वाला सबसे छोटा टारगेट है. ये मैच मुंबई के वानखेड़े में खेला गया था.
3.साउथ अफ्रीका बनाम भारत (2025)
साउथ अफ्रीका ने 2025 में ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच 124 रनों का टारगेट डिफेंड किया है और दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं.
4.न्यूजीलैंड बनाम भारत (2024)
न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर पर 147 रनों का टारगेट चेज नहीं करने दिया था. दोनों के बीच ये मुकाबला 2024 में वानखड़े स्टेडियम में खेला गया था.
5.भारत बनाम साउथ अफ्रीका (1996)
भारत ने अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 1996 में 170 रन नहीं बनाने दिए थे और 5वां सबसे छोटा टारगेट डिफेंड किया था.