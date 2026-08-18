Test मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले महान गेंदबाज, जानें कितने खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

1 . जिम लेकर

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इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जिम लेकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. टेस्ट इतिहास में पहली बार जिम लेकर ने ही 10 विकेट लिए थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1956 में पारी में 10 विकेट चटकाए थे.

