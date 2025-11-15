KKR Retain and Release List: वेंकटेश-रसेल को केकेआर ने किया रिलीज, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता की रिटेशन लिस्ट

1 . रसेल और वेंकटेश को किया बाहर

1

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सबसे फेवरेट प्लेयर आंद्रे रसेल को बाहर कर दिया है. इसके अलावा 23.75 करोड़ का खरीदने के बाद वेंकटेश को भी बाहर कर दिया है. हालांकि उनका प्लान दोनों प्लेयर्स को कम पैसों में दोबारा खरीदना हो सकता है.

