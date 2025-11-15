KKR Retain and Release List: वेंकटेश-रसेल को केकेआर ने किया रिलीज, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता की रिटेशन लिस्ट

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 15, 2025, 06:48 PM IST
1.रसेल और वेंकटेश को किया बाहर
कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सबसे फेवरेट प्लेयर आंद्रे रसेल को बाहर कर दिया है. इसके अलावा 23.75 करोड़ का खरीदने के बाद वेंकटेश को भी बाहर कर दिया है. हालांकि उनका प्लान दोनों प्लेयर्स को कम पैसों में दोबारा खरीदना हो सकता है.
2.केकेआर रिटेन लिस्ट
अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नायाण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती.
3.केकेआर रिलीट लिस्ट
आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, मोईन अली, एनरिक नॉर्खिया, क्विंटन डिकॉक और स्पेंसर जॉनसन.
4.रिटेन लिस्ट में कितने भारतीय-विदेशी खिलाड़ी?
कोलकाता ने केवल दो विदेशी खिलाड़ी रिटेन किया है. इसके अलावा 10 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं.
5.रिलीज लिस्ट में कितने भारतीय-विदेशी खिलाड़ी?
कोलकाता ने आईपीएल 2026 से पहले कुल 5 विदेशी खिलाड़ी रिलीज कर दिए हैं और सिर्फ एक भारतीय प्लेयर को बाहर किया है.