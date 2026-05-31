IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा

4 . रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के इतिहास में लगातार दो ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है. इससे पहले सीएसके और एमआई ने ये कारनामा किया था. वहीं अब आरसीबी ने 2025 और 2026 में जीतकर ये कारनामा किया है.

