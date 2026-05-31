IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 31, 2026, 10:04 PM IST
1.चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. सीएसके ने अब तक 5 आईपीएल खिताब जीते हैं. इतना ही नहीं, एमएस धोनी ने सीएसके को 2010 और 2011 लगातार दो बार आईपीएल खिताब दिलाया है.
2.मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 2019 और 2020 लगातार दो बार ट्रॉफी जीती थी. हालांकि, एमआई ने अब तक 5 बार खिताब अपने नाम किया है.
3.कोलकाता नाइट राइडर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल के इतिहास में अब तक दो बार ट्रॉफी अपने नाम की है. गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने ये कारनामा किया है.
4.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के इतिहास में लगातार दो ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है. इससे पहले सीएसके और एमआई ने ये कारनामा किया था. वहीं अब आरसीबी ने 2025 और 2026 में जीतकर ये कारनामा किया है.
5.राजस्थान रॉयल्स
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला सीजन ही अपने नाम किया था. आरआर ने 2008 में खिताब जीता था.
6.डेक्कन चार्जर्स
डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल 2009 का फाइनल आरसीबी के खिलाफ जीतकर अपना पहला खिताब अपने नाम किया था.
7.सनराइजर्स हैदराबाद
सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2016 में आरसीबी के खिलाफ फाइनल जीता था और अब तक टीम ने एक बार खिताब अपने नाम किया है.
8.गुजरात टाइटंस
गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में 2022 में डेब्यू किया था. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जीटी ने अपने डब्यू सीजन पर ही खिताब जीत लिया था.