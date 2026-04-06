IPL में सबसे ज्यादा बार 200+ रन बनाने वाली 5 टीमें, टॉपर कौन?

1 . IPL में सर्वाधिक 200 से अधिक का स्कोर

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IPL इतिहास की सबसे धाकड़ टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में अपने शुरुआती तीन मैच गंवा चुकी है. हार के बाद भी टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. CSK अब IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. आइए जानते हैं उन 5 टीमों के बारे में, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.

