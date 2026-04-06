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IPL में सबसे ज्यादा बार 200+ रन बनाने वाली 5 टीमें, टॉपर कौन?

IPL इतिहास में टीमों ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, कुछ बेहद शानदार हैं, तो कुछ थोड़े शर्मनाक. इसी सिलसिले में, यहां उन टॉप 5 टीमों का जिक्र किया गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 200+ रनों का आंकड़ा पार किया है.

Anil | Apr 06, 2026, 10:35 AM IST

1.IPL में सर्वाधिक 200 से अधिक का स्कोर

IPL में सर्वाधिक 200 से अधिक का स्कोर
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IPL  इतिहास की सबसे धाकड़ टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में अपने शुरुआती तीन मैच गंवा चुकी है. हार के बाद भी टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. CSK अब IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. आइए जानते हैं उन 5 टीमों के बारे में, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.
 

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2.Chennai Super Kings

Chennai Super Kings
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इस लिस्ट में टॉप पर है CSK. पांच बार IPL जीत चुकी चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 37 बार 200 रन से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है.
 

3.Royal Challengers Bengaluru

Royal Challengers Bengaluru
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दूसरे नंबर पर है RCB. साल 2025 की चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 36 बार 200 से अधिक का स्कोर अपने नाम किया है. 
 

4.Punjab Kings

Punjab Kings
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पंजाब किंग्स भले ही अब तक ट्रॉफी से दूर रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर करने वाली टीमों में वो तीसरे नबंर पर है. टीम ने 33 बार 200 से ज्यादा रन बनाए हैं.
 

TRENDING NOW

5.Mumbai Indians

Mumbai Indians
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आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस  ने 32 बार 200 से ज्यादा का स्कोर अपने नाम किया है. 
 

6.Kolkata Knight Riders

Kolkata Knight Riders
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आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स तीन बार ट्रॉफी उठा चुकी है. टीम अब तक 30 बार 200 से ज्यादा रन का स्कोर बना चुकी है.
 

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