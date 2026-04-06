IPL में सबसे ज्यादा बार 200+ रन बनाने वाली 5 टीमें, टॉपर कौन?

क्रिकेट
Anil | Apr 06, 2026, 10:35 AM IST
1.IPL में सर्वाधिक 200 से अधिक का स्कोर
IPL इतिहास की सबसे धाकड़ टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में अपने शुरुआती तीन मैच गंवा चुकी है. हार के बाद भी टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. CSK अब IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. आइए जानते हैं उन 5 टीमों के बारे में, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.
2.Chennai Super Kings
इस लिस्ट में टॉप पर है CSK. पांच बार IPL जीत चुकी चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 37 बार 200 रन से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है.
3.Royal Challengers Bengaluru
दूसरे नंबर पर है RCB. साल 2025 की चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 36 बार 200 से अधिक का स्कोर अपने नाम किया है.
4.Punjab Kings
पंजाब किंग्स भले ही अब तक ट्रॉफी से दूर रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर करने वाली टीमों में वो तीसरे नबंर पर है. टीम ने 33 बार 200 से ज्यादा रन बनाए हैं.
5.Mumbai Indians
आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस ने 32 बार 200 से ज्यादा का स्कोर अपने नाम किया है.
6.Kolkata Knight Riders
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स तीन बार ट्रॉफी उठा चुकी है. टीम अब तक 30 बार 200 से ज्यादा रन का स्कोर बना चुकी है.