RCB: 269 मिलियन, MI: 242 मिलियन, CSK: 235 मिलियन, KKR: 227 मिलियन, SRH: 154 मिलियन, DC: 152 मिलियन, RR: 146 मिलियन, GT: 142 मिलियन, PBKS: 141 मिलियन, LSG: 122 मिलियन

Jumps In IPL Teams Brand Value In 2025

LSG Finished 7th In Points Table But They Are Climed 2nd Position In Growth With 34% Jump 🔥🔥🔥



Around 265 Crore Jump Comparing to last season