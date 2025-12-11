FacebookTwitterYoutubeInstagram
लूथरा ब्रदर्स के वकील का कोर्ट में दावा- अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, मेरे क्लाइंट भारत वापस आ जाएंगे | आरोपी गिरफ्तार, कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का मामला, यूपी STF ने 2 तस्करों अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया, दोनों सहारनपुर के रहने वाले | लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा, नॉर्थ दिल्ली के एक ही पते से जुड़ी 42 कंपनियां

क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्शन में ये 5 खिलाड़ी रह सकते हैं अनसोल्ड, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

IPL 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.  16 दिसंबर को अबु धाबी में खिलाड़ियों की नीलामी होगी. इसमें रिलीज हुए खिलाड़ी भी अपना नाम दे सकते हैं, आइए यहां उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जातने हैं जो कि इस बार के  ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 11, 2025, 01:48 PM IST

1.दीपक हुड्डा

दीपक हुड्डा
1

ऑक्शन से पहले दीपक हुड्डा को चेन्नई ने रिलीज कर दिया है.  भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में शतक लगा चुके दीपक हुड्डा आईपीएल 2025 में बुरी तरह फेल रहे थे. हो सकता है कि इस बार वह अनसोल्ड रह जाएं.

2.शमार जोसेफ

शमार जोसेफ
2

इनके नाम टेस्ट क्रिकेट में दमदार रिकॉर्ड है. लेकिन अब लखनऊ ने उन्हें रिलीज कर दिया हैं. ऐसा माना जा रहा है कि अगर वह ऑक्शन में आ जाते हैं तो उनका अनसोल्ड रहना एकदम तय हैं.
 

3.जैक फ्रेजर मैकगर्क

जैक फ्रेजर मैकगर्क
3

ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैकगर्क पर पिछले ऑक्शन में 9 करोड़ की बोली लगी थी. 2024 सीजन में उन्होंने 234 की स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए थे. लेकिन 2025 सीजन में 6 मैच में सिर्फ 55 रन बना सके, हो सकता है कि इस सीजन में उन्हें मौका न मिले.

4.मोईन अली

मोईन अली
4

इग्लैंड के ऑलराउंडर मोईल अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. पिछले सीजन केकेआर ने उन्हें खरीदा लेकिन 6 मैचों में सिर्फ 5 रन बना सके, अब रिलीज होने के बाद शायद ही कोई टीम बोली लगाए.

5.राहुल त्रिपाठी

राहुल त्रिपाठी
5

चेन्नई सुपर किंग्स ने तीन करोड़ 40 लाख में राहुल त्रिपाठी को खरीदा था. उन्हें 5 मैच खेलने का मौका मिला. इसमें उन्होंने 11 की औसत से 55 रन बनाए.  रिलीज होने के बाद उनका ऑक्शन में बिकना काफी मुश्किल लग रहा है.

