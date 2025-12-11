IPL 2026 ऑक्शन में ये 5 खिलाड़ी रह सकते हैं अनसोल्ड, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

3 . जैक फ्रेजर मैकगर्क

ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैकगर्क पर पिछले ऑक्शन में 9 करोड़ की बोली लगी थी. 2024 सीजन में उन्होंने 234 की स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए थे. लेकिन 2025 सीजन में 6 मैच में सिर्फ 55 रन बना सके, हो सकता है कि इस सीजन में उन्हें मौका न मिले.