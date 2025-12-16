Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

क्रिकेट
रईश खान | Dec 16, 2025, 05:53 PM IST
1.30 लाख का था बेस प्राइस
आकिब डार को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों में होड़ लग गई. 30 लाख के बेस प्राइस से शुरू हुई बोली 8 करोड़ को पार कर गई. आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने डार को 8 करोड़ 40 लाख रुपये (Aaqib Dar sold Rs 8.40 crore) में खरीद लिया.
2.इंटरनेशल मैच में नहीं हुआ डेब्यू
29 साल के आकिब डार 2028 से घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं. उन्होंने अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला. कई बार IPL ऑक्शन के लिए नाम दिया, लेकिन किसी भी टीम ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई.
3.सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से खींचा सबका ध्यान
लेकिन इस बार IPL फ्रेंचाइजियों में डार को अपनी टीम में शामिल करने की होड़ मच गई. इसकी वजह उनका घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन है. दरअसल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आकिब डार ने 7 मैचों में 13.26 की औसत से 15 विकेट झटके. वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने.
4.T20 में बेहतरीन प्रदर्शन
डार की टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने 34 मैच खेले हैं. जिनमें 21.81 की औसत और 7.74 की इकॉनमी रेट से 43 विकेट लिए. दलीप ट्रॉफी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. इसी साल दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की ओर से खेलते हुए आकिब नबी ने 4 गेंदों पर 4 विकेट झटके.
5.आकिब कहां हुआ जन्म?
आकिब नबी डार का जन्म 4 नवंबर, 1996 में जम्मू के बारामूला में हुआ. उनके पिता स्कूल टीचर हैं. उनके इलाके में क्रिकेट खेलने की कोई सुविधा भी नहीं थी, उसके बावजूद डार इस मुकाम पर पहुंचे. उन्होंने परवेज गुलाम रसूल जैसे खिलाड़ियों से प्रेरित होकर क्रिकेट में कदम रखा था.