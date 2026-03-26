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IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल

IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल

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IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, जिसे अब दो दिन बचे हैं. लेकिन इससे पहले बीसीसीआई ने इस बार ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कब और कितनी बार ओपनिंग सेरेमनी को रद्द किया गया है.

मोहम्मद साबिर | Mar 26, 2026, 03:59 PM IST

1.आईपीएल 2026 में रद्द हुई ओपनिंग सेरेमनी

आईपीएल 2026 में रद्द हुई ओपनिंग सेरेमनी
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बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि 4 जून 2025 को बेंगलुरु में भगड़द हुई थी, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. अब 28 मार्च 2026 को आरसीबी और एसआरएच के बीच पहले मैच से पहले कोई भी कार्यक्रम या मनोरंजन नहीं होगा. बीसीसीआई भगड़द में जान गंवाने वाले लोगों को श्रध्दांजली देने के रूप में देख रही है. 
 

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2.आईपीएल 2019 ओपनिंग सेरेमनी

आईपीएल 2019 ओपनिंग सेरेमनी
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साल 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, तब बीसीसीआई ने आईपीएल 12 की ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर दी थी. उस समय बीसीसीआई ने ओपनिंग सेरेमनी में खर्च होने वाले राशि शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को दे दिए थे. 
 

3.आईपीएल 2020 ओपनिंग सेरेमनी

आईपीएल 2020 ओपनिंग सेरेमनी
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बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 में भी ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था. क्योंकि उस दौरान कोरोना मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे. खिलाड़ियों का सुरक्षा के लिए बोर्ड ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया था. 
 

4.आईपीएल 2021 ओपनिंग सेरेमनी

आईपीएल 2021 ओपनिंग सेरेमनी
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आईपीएल 2021 में भी बीसीसीआई ने भव्य ओपनिंग सेरेमनी आयोजित नहीं हुई थी. कोविड महामारी पूरी देश में फैली हुई थी, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया था. हालांकि सुरक्षा को देखते हुए मिनी सेरेमनी रखी गई थी. 
 

TRENDING NOW

5.आईपीएल 2022 ओपनिंग सेरेमनी

आईपीएल 2022 ओपनिंग सेरेमनी
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आईपीएल 2022 तक कोविड महामारी नियंत्रण दिख रही थी. लेकिन सतर्कता के तौर पर बोर्ड ने ओपनिंग सेरेमनी आयोजित नहीं की थी. 2019 से लगातार चार साल तक ओपनिंग सेरेमनी का भव्य कार्यक्रम नहीं हुआ था. 
 

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