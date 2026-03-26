IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल

1 . आईपीएल 2026 में रद्द हुई ओपनिंग सेरेमनी

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बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि 4 जून 2025 को बेंगलुरु में भगड़द हुई थी, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. अब 28 मार्च 2026 को आरसीबी और एसआरएच के बीच पहले मैच से पहले कोई भी कार्यक्रम या मनोरंजन नहीं होगा. बीसीसीआई भगड़द में जान गंवाने वाले लोगों को श्रध्दांजली देने के रूप में देख रही है.

