जो Virat Kohli नहीं कर पाए वो Babar Azam ने कर दिखाया, ऐसा करने वाले बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

2 . जो विराट नहीं कर पाए, वो बाबर आजम ने कर दिया

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बाबर आजम ने 52 गेंदों में 100 रन बनाए. लेकिन खास बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ 1 डॉट गेंद खेली. टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी बल्लेबाज ने 50 से ज्यादा गेंदें खेली हों और उसमें सिर्फ 1 डॉट गेंद हो. यानी अभी तक ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है, जिसने 50 से ज्यादा गेंदें खेलकर सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है. विराट कोहल भी ये कारनामा नहीं कर पाए हैं, जो बाबर आजम ने कर दिया है.

