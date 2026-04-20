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जो Virat Kohli नहीं कर पाए वो Babar Azam ने कर दिखाया, ऐसा करने वाले बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

आईपीएल 2026 के बीच पीएसएल 2026 भी खेला जा रहा है. पाकिस्तानी लीग में बीती रात पेशावर जाल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच मैच खेला गया था, जिसमें बाबर आजम ने शतक ठोक दिया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इसके साथ ही विराट कोहली को भी बाबर ने पीछे छोड़ दिया है.

मोहम्मद साबिर | Apr 20, 2026, 07:43 PM IST

1.बाबर आजम ने जड़ा शतक

बाबर आजम ने जड़ा शतक
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पीएसएल 2026 में पेशावर जाल्मी के लिए खेलते हुए क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ बाबर आजम ने 52 गेंदों में 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 100 रनों की पारी खेली. इस सारी के साथ उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है. 
 

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2.जो विराट नहीं कर पाए, वो बाबर आजम ने कर दिया

जो विराट नहीं कर पाए, वो बाबर आजम ने कर दिया
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बाबर आजम ने 52 गेंदों में 100 रन बनाए. लेकिन खास बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ 1 डॉट गेंद खेली. टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी बल्लेबाज ने 50 से ज्यादा गेंदें खेली हों और उसमें सिर्फ 1 डॉट गेंद हो. यानी अभी तक ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है, जिसने 50 से ज्यादा गेंदें खेलकर सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है. विराट कोहल भी ये कारनामा नहीं कर पाए हैं, जो बाबर आजम ने कर दिया है. 
 

3.ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने बाबर आजम

ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने बाबर आजम
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क्रिस गेल- 22 शतक
बाबर आजम- 9 शतक
डेविड वॉर्नर- 10 शतक
साहिबजादा फरहान- 9 शतक
रिली रोसो- 9 शतक
विराट कोहली- 9 शतक
 

4.दो साल बाद आया बाबर आजम का शतक

दो साल बाद आया बाबर आजम का शतक
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बाबर आजम पिछले कई मैचों में अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. लेकिन पीएसएल में बाबर ने अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है. करीब 783 दिनों के बाद बाबर ने टी20 क्रिकेट में शतक लगाया है. 
 

TRENDING NOW

5.ऐसा रहा बाबर आजम का टी20 करियर

ऐसा रहा बाबर आजम का टी20 करियर
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बाबर आजम ने अब तक 355 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 342 पारियों में 42 से अधिक औसत और 128 से ज्यादा के स्ट्राइक-रेट से 12306 रन बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 12000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बाबर के पास है. 
 

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