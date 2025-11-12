IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

1 . चेन्नई सुपर किंग्स

1

5 बार की चैंपियन टीम सीएसके का पिछला सीजन काफी निराशजन रहा था. ऐसे में अब टीम आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम को मजबूत करना चाहेगी. टीम डेवॉन कॉनवे, आर अश्निन, दीपक हूडा और राहुल त्रिपाठी को रिलीज कर सकती है, जिसके बाद टीम के पास 29 करोड़ का पर्स आ जाएगा.

