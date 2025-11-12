FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 13 November 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes

Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes

10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

HomePhotos

क्रिकेट

IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए सभी 10 टीमों को रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करने के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख दी है. इस डेडलाइन तक सभी टीमों को खिलाड़ी रिलीज करने ही होगी. आपको यहां सीएसके-एमआई से लेकर केकेआर-आरआर तक के प्लेयर्स के बारे में बताएंगे.

मोहम्मद साबिर | Nov 12, 2025, 08:49 PM IST

1.चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स
1

5 बार की चैंपियन टीम सीएसके का पिछला सीजन काफी निराशजन रहा था. ऐसे में अब टीम आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम को मजबूत करना चाहेगी. टीम डेवॉन कॉनवे, आर अश्निन, दीपक हूडा और राहुल त्रिपाठी को रिलीज कर सकती है, जिसके बाद टीम के पास 29 करोड़ का पर्स आ जाएगा. 
 

Advertisement

2.गुजरात टाइटंस

गुजरात टाइटंस
2

गुजरात टाइटंस ने अपने डेब्यू सीजन में ही खिताब जीत लिया था. ऐसे में अब टीम इन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, जिसमें दासुन शनाका, जयंत यादव और करीम जन्नत शामिल है. उसके बाद टीम 11 करोड़ का पर्स कर सकती है. 
 

3.सनराइजर्स हैदराबाद

सनराइजर्स हैदराबाद
3

सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें वो रिलीज कर सकते हैं. हैदराबाद मोहम्मद शमी, एडम जम्पा और राहुल चाहर को रिलीज कर सकती है और 21 करोड़ का पर्स रख सकती है. 
 

4.लखनऊ सुपर जायंट्स

लखनऊ सुपर जायंट्स
4

एलएसजी की टीम भी कई खिलाड़ियों की रिलीज कर सकती है. उसमें मंयक यादव का नाम पहले स्थान पर है. क्योंकि मयंक चोटिल ज्यादा रहते हैं. ऐसे में मयंक, मोहिस खान और अल्जारी जोजफ को रिलीज कर सकती है और टीम 18 करोड़ का पर्स रख सकती है. 
 

TRENDING NOW

5.पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स
5

पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 में रनर-अप रही थी. लेकिन टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, जिन्हें वो रिलीज कर सकती है. उसमें ग्लेन मैक्लवेल, बार्टलेट और हार्डी को रिलीड कर सकती है, जिसके बाद 10 करोड़ पर्स में आ जाएंगे. 
 

6.मुबंई इंडियंस

मुबंई इंडियंस
6

मुंबई इंडियंस के पास रिलीज के लिए ज्यादा खिलाड़ी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि वो सभी प्लेयर्स को रिटेन कर लें. लेकिन अगर टीम रिलीज करेगी, तो उसमें मुजीबुर रहमान, रीसे टॉप्ली और विलियम्स हो सकते हैं.
 

7.दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स
7

दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 से पहले दुश्मन्था चमीरा, करुण नायर और मंडल को रिलीज कर सकती है. टीम इन खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद पर्स में 19 करोड़ इकठ्ठा कर सकती है. 
 

8.राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स
8

राजस्थान रॉयल्स ने पहले संजू सैमसन को सीएसके से ट्रेड करने का फैसला किया है. ऐसे में उसके बाद चीम फजल हक फारूकी, वानिंदु हसरंगा और राठोर को रिलीज कर सकती है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 13 November 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे
Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश
Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को दिल्ली दहलाने की थी साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!
Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को दिल्ली दहलाने की थी साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!
'बेटी को भी अब मिलेगी पेंशन...' कर्मचारियों को दिए इस आदेश के पीछे क्या है सरकार की मंशा?
'बेटी को भी अब मिलेगी पेंशन...' कर्मचारियों को दिए इस आदेश के पीछे क्या है सरकार की मंशा?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज
Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes
Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes
10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE