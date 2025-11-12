IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 12, 2025, 08:49 PM IST
1.चेन्नई सुपर किंग्स
5 बार की चैंपियन टीम सीएसके का पिछला सीजन काफी निराशजन रहा था. ऐसे में अब टीम आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम को मजबूत करना चाहेगी. टीम डेवॉन कॉनवे, आर अश्निन, दीपक हूडा और राहुल त्रिपाठी को रिलीज कर सकती है, जिसके बाद टीम के पास 29 करोड़ का पर्स आ जाएगा.
2.गुजरात टाइटंस
गुजरात टाइटंस ने अपने डेब्यू सीजन में ही खिताब जीत लिया था. ऐसे में अब टीम इन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, जिसमें दासुन शनाका, जयंत यादव और करीम जन्नत शामिल है. उसके बाद टीम 11 करोड़ का पर्स कर सकती है.
3.सनराइजर्स हैदराबाद
सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें वो रिलीज कर सकते हैं. हैदराबाद मोहम्मद शमी, एडम जम्पा और राहुल चाहर को रिलीज कर सकती है और 21 करोड़ का पर्स रख सकती है.
4.लखनऊ सुपर जायंट्स
एलएसजी की टीम भी कई खिलाड़ियों की रिलीज कर सकती है. उसमें मंयक यादव का नाम पहले स्थान पर है. क्योंकि मयंक चोटिल ज्यादा रहते हैं. ऐसे में मयंक, मोहिस खान और अल्जारी जोजफ को रिलीज कर सकती है और टीम 18 करोड़ का पर्स रख सकती है.
5.पंजाब किंग्स
पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 में रनर-अप रही थी. लेकिन टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, जिन्हें वो रिलीज कर सकती है. उसमें ग्लेन मैक्लवेल, बार्टलेट और हार्डी को रिलीड कर सकती है, जिसके बाद 10 करोड़ पर्स में आ जाएंगे.
6.मुबंई इंडियंस
मुंबई इंडियंस के पास रिलीज के लिए ज्यादा खिलाड़ी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि वो सभी प्लेयर्स को रिटेन कर लें. लेकिन अगर टीम रिलीज करेगी, तो उसमें मुजीबुर रहमान, रीसे टॉप्ली और विलियम्स हो सकते हैं.
7.दिल्ली कैपिटल्स
दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 से पहले दुश्मन्था चमीरा, करुण नायर और मंडल को रिलीज कर सकती है. टीम इन खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद पर्स में 19 करोड़ इकठ्ठा कर सकती है.
8.राजस्थान रॉयल्स
राजस्थान रॉयल्स ने पहले संजू सैमसन को सीएसके से ट्रेड करने का फैसला किया है. ऐसे में उसके बाद चीम फजल हक फारूकी, वानिंदु हसरंगा और राठोर को रिलीज कर सकती है.