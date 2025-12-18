FacebookTwitterYoutubeInstagram
MP SET 2025 को MPPSC ने किया पोस्टफोन, जानें अब किस तारीख को होगी परीक्षा

Fact Check: क्या PM Modi ने ओमान में पहनी कान की बाली? यहां जानें वायरल दावे का सच

ICAI CA Admit Card 2026: आईसीएआई ने जारी किया सीए इंटर-फाइनल जनवरी सेशन का एडमिट कार्ड, eservices.icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

High IQ Person: हाई IQ वाले लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, सक्सेस पाना है तो आप भी अपनाएं 

भारत से लूटे गए पैसों से बनी थी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, इस अंग्रेज ने दास प्रथा से भरी थी तिजोरी

NPS New Rules: अब NPS के 5 साल का लॉक इन हुआ खत्म, कभी भी निकाल सकते हैं निवेश की 80 प्रतिशत तक की रकम

Photos

क्रिकेट

IPL 2026: IPL इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले 5 गेंदबाज, एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं सभी

टी20 को बल्लेबाजों का फॉर्मेट माना जाता है. नियम से लेकर पिच तक कुछ भी गेंदबाजों के पक्ष में नहीं होता है, ऐसे आज हम आपको आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाजों से मिलवाने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि वो पांच गेंदबाज कौन है जिसने आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाए हैं.

सुमित तिवारी | Dec 18, 2025, 10:55 AM IST

1.पीयूष चावला

पीयूष चावला
1

लेग स्पिनर पीयूष चावला का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाए हैं. चावला ने आईपीएल में अभी तक 3640 गेंदें फेंकी हैं और 201 छक्के खाएं हैं.

2.रविंद्र जडेजा

रविंद्र जडेजा
2

राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू करने वाले खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का आईपीएल करियर शानदार रहा है. उन्होंने बल्ले के साथ-साथ गेंद से कमाल कर दिखाया है. लेकिन जडेजा को बल्लेबाजों ने 193 छक्के मारे हैं.

3.युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल
3

ये खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे सफल खिलाड़ी है. 145 मैच में वह 187 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं. 528.5 ओवर की बॉलिंग में ही चहल 193 छक्के खा चुके हैं.

4.रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन
4

टेस्ट में दुनिया के सबसे सफल स्पिन गेंदबाजों में शामिल रविचंद्रन अश्विन का नाम भी इस लिस्ट में हैं. आईपीएल इतिहास में अश्विन ने अभी तक सबसे ज्यादा 699 ओवर डाले हैं और 184 छक्के खाएं हैं.

5.अमित मिश्रा

अमित मिश्रा
5

लेग स्पिनर अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी हैं. 161 मैच में मिश्रा 173 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं वहीं उनकी गेंदों पर 182 छक्के भी लगे हैं. (ये सभी आंकडे़ साल 2024 में हुए आईपीएल के पहले के हैं )

