IPL 2026: IPL इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले 5 गेंदबाज, एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं सभी

5 . अमित मिश्रा

लेग स्पिनर अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी हैं. 161 मैच में मिश्रा 173 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं वहीं उनकी गेंदों पर 182 छक्के भी लगे हैं. (ये सभी आंकडे़ साल 2024 में हुए आईपीएल के पहले के हैं )