IPL 2026: IPL इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले 5 गेंदबाज, एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं सभी

क्रिकेट
सुमित तिवारी | Dec 18, 2025, 10:55 AM IST
1.पीयूष चावला
लेग स्पिनर पीयूष चावला का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाए हैं. चावला ने आईपीएल में अभी तक 3640 गेंदें फेंकी हैं और 201 छक्के खाएं हैं.
2.रविंद्र जडेजा
राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू करने वाले खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का आईपीएल करियर शानदार रहा है. उन्होंने बल्ले के साथ-साथ गेंद से कमाल कर दिखाया है. लेकिन जडेजा को बल्लेबाजों ने 193 छक्के मारे हैं.
3.युजवेंद्र चहल
ये खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे सफल खिलाड़ी है. 145 मैच में वह 187 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं. 528.5 ओवर की बॉलिंग में ही चहल 193 छक्के खा चुके हैं.
4.रविचंद्रन अश्विन
टेस्ट में दुनिया के सबसे सफल स्पिन गेंदबाजों में शामिल रविचंद्रन अश्विन का नाम भी इस लिस्ट में हैं. आईपीएल इतिहास में अश्विन ने अभी तक सबसे ज्यादा 699 ओवर डाले हैं और 184 छक्के खाएं हैं.
5.अमित मिश्रा
लेग स्पिनर अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी हैं. 161 मैच में मिश्रा 173 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं वहीं उनकी गेंदों पर 182 छक्के भी लगे हैं. (ये सभी आंकडे़ साल 2024 में हुए आईपीएल के पहले के हैं )