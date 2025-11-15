IPL 2026 Teams Purse: खिलाड़ियों की रिटेन-रिलीज करने के बाद टीमों का कितना बचा पर्स, देखें किस टीम के पास सबसे ज्यादा पैसे?

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 15, 2025, 07:57 PM IST
1.कोलकाता नाइट राइडर्स
केकेआर पर्स- 64.30 करोड़
केकेआर रिटेन लिस्ट- अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नायाण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती.
केकेआर रिलीट लिस्ट- आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, मोईन अली, एनरिक नॉर्खिया, क्विंटन डिकॉक और स्पेंसर जॉनसन.
2.चेन्नई सुपर किंग्स
सीएसके पर्स- 43.40 करोड़
सीएसके रिटेन लिस्ट- एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन (ट्रेड), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह.
सीएसके रिलीज लिस्ट- मथीशा पथिराना, रचिन रवींद्र, आंद्रे सिद्दार्थ, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, दीपक हुडा, शेख राशिद, विजय शंकर और कमलेश नागरकोटी.
3.सनराइजर्स हैदराबाद
एसआरएच पर्स- 25.50 करोड़
एसआरएच रिटेन लिस्ट- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी.
एसआरएच रिलीज लिस्ट- अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर और एडम जम्पा.
4.लखनऊ सुपर जायंट्स
एलएसजी पर्स- 22.95 करोड़
एलएसजी की रिटेन लिस्ट- अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, अर्जुन तेंदुलकर (ट्रेड), मोहम्मद शमी (ट्रेड), मयंक यादव, आवेश खान, दिग्वेश राठी, मोहसिन खान, एम सिद्धार्थ, प्रिंस यादव, आकाश सिंह।
एलएसजी की रिलीज लिस्ट- डेविड मिलर, आर्यन जुयाल, युवराज चौधरी, राज्यवर्धन हैंगरकेकर, शमर जोसेफ, आकाश दीप और रवि बिश्नोई.
5.दिल्ली कैपिटल्स
डीसी पर्स- 21.80 करोड़
डीसी की रिटेन लिस्ट- अक्षर पटेल, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार और दुष्मंथा चमीरा.
डीसी रिलीज लिस्ट- जेक फ्रेजर-मैकगर्क, दर्शन नालकंडे, मोहित शर्मा और मनवंत कुमार.
6.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
आरसीबी पर्स- 16.40 करोड़
आरसीबी रिटेन लिस्ट- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा.
आरसीबी रिलीज लिस्ट- स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, मनोज भंडागे, लियाम लिविंगस्टोन, लुंगी एनगिडी और मोहित राठी.
7.राजस्थान रॉयल्स
आरआर पर्स- 16.05 करोड़
आरआर रिटेन लिस्ट- अशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिम्रोन हेटमायर, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा और क्वेना मफाका.
आरआर रिलीज लिस्ट- महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, वानिंदु हसरंगा, क्रुणाल राठौड़, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय और आकाश मधवाल. इन खिलाड़ियों संजू सैमसन (सीएसके में ट्रेड), नितीश राणा (डीसी में ट्रेड) ट्रेड किया है.
8.गुजरात टाइटंस
जीटी पर्स- 12.90 करोड़
जीटी की रिटेन लिस्ट- शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटल, शाहरुख खान, राशिद खान, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, साई किशोर, जयंत यादव, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, मानव सुथार, अरशद खान, गुरनूर बराड़, कुमार कुशाग्र और अनुज रावत.
जीटी रिलीज लिस्ट- दासुन शनाका, महिपाल लोमरोर, करीम जनत, कुलवंत खेजरोलिया और गेराल्ड कोएत्जी.
9.पंजाब किंग्स
पीबीकेएस पर्स- 11.50 करोड़
पीबीकेएस की रिटेन लिस्ट- श्रेयस अय्यर(कप्तान), नेहाल वढेरा, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, पायला अविनाश, हरनूर सिंह, मुशीर खान, प्रभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, अजमतमुल्लाह ओमरजई, सूर्यांश शेडगे,मिचेल ओवन, अर्शदीप सिंह, व्यसाक विजयकुमार, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्युसन, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बराड़.
पीबीकेएस की रिलीज लिस्ट- जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे.
10.मुंबई इंडियंस
एमआई पर्स- 2.75 करोड़
एमआई रिलेट खिलाड़ी- हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रित बुमरा, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजार, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर और विल जैक्स.
एमआई रिलीज खिलाड़ी- मुजीब उर रहमान, रीस टॉपले, लिजाद विलियम्स, विग्नेश पुथुर, कर्ण शर्मा, कृष्णन श्रीजीत, सत्यनारायण राजू और बेवोन जैकब्स.