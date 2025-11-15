IPL 2026: एक्टर Govinda के दामाद को इस टीम ने किया ट्रेड, जानें आईपीएल 2026 में कितनी होगी सैलरी?

5 . कैसा रहा राणा का अब तक आईपीएल करियर

5

नीतीश राणा ने आईपीएल में साल 2016 में डेब्यू किया था. तब वो कोलकता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे. इतना ही नहीं राणा ने केकेआर की एक साल कप्तानी भी की हुई है. उन्होंने अब तक 118 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें 112 पारियों में 27.7 की औसत और 136 के अधिक स्ट्राइक-रेट से 2853 रन बनाए हैं. वहीं उन्होंने 26 पारियों में 10 विकेट भी चटकाए हैं.

