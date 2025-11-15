IPL 2026: एक्टर Govinda के दामाद को इस टीम ने किया ट्रेड, जानें आईपीएल 2026 में कितनी होगी सैलरी?

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 15, 2025, 03:24 PM IST
1.कौन है गोविंदा का दामाद?
बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता गोविंदा का क्रिकेट से काफी गेहरा रिश्ता हो गया है. आईपीएल में उनके दामाद भी खेलते हैं. दरअसल, भारतीय क्रिकेटर नीतीण राणा गोविंदा के दामाद है. राणा को ही आईपीएल 2026 के लिए इस टीम ने ट्रेड किया है.
2.राणा कैसे बने गोविंदा के दामाद?
क्रिकेटर नीतीश राणा ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की सगी भांजी से शादी रचाई है, जिनका नाम साची मारवाह है. साची की मां संगीता मारवाह गोविंदा की बहन हैं. इसी वजह से राणा गोविंदा के दामाद लगते हैं.
3.राणा को किस टीम ने किया ट्रेड?
आईपीएल 2025 में नीतीश राणा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे. लेकिन आईपीएल 2026 के लिए आरआर ने उन्हें ट्रेड कर दिया है. दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स ने राणा को ट्रेड किया है, जबकि दिल्ली की ओर से डोनोवन फरेरा राजस्थान की टीम में शामिल हुए हैं.
4.आईपीएल में राणा को कितनी मिलेगी सैलरी?
दिल्ली कैपिटल्स ने नीतीश राणा को राजस्थान रॉयल्स से 2.4 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है. राणा पिछले सीजन भी इतनी ही सैलरी में आरआर के लिए खेल रहे थे. वहीं फरेरा को आरआर ने 1 करोड़ में ट्रेड किया है, जबकि दिल्ली ने उन्हें 75 लाख में खरीदा था.
5.कैसा रहा राणा का अब तक आईपीएल करियर
नीतीश राणा ने आईपीएल में साल 2016 में डेब्यू किया था. तब वो कोलकता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे. इतना ही नहीं राणा ने केकेआर की एक साल कप्तानी भी की हुई है. उन्होंने अब तक 118 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें 112 पारियों में 27.7 की औसत और 136 के अधिक स्ट्राइक-रेट से 2853 रन बनाए हैं. वहीं उन्होंने 26 पारियों में 10 विकेट भी चटकाए हैं.