IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

मोहम्मद साबिर | Dec 05, 2025, 05:34 PM IST
1.अभिनव मनोहर
भारतीय अनकैप्ड प्लेयर अभिनम मनोहर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाज के लिए मनोहर ने कई विस्फोटक पारियां खेली है. हालांकि उन्हें टीम ने 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन अब वो रिलीज है. ऐसे में टीमों निचले क्रम पर विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उन्हें टीम में शामिल कर सकती हैं.
2.आकाश मधवाल
तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने आईपीएल में नई और पुरानी दोनों गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि मधवान को कई टीमों अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी. इसमें आरसीबी और एसआरएच की टीम है.
3.महिपाल लोमरोर
महिपाल लोमरोर ने आईपीएल में काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की है. उन्होंने 40 आईपीएल मैचों में 141.28 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है. ऐसे में टीमों उनके पर नजरे टिकाए होंगी.
4.विग्नेश पुथुर
स्पिन गेंदबाज विग्नेश पुथुर पिछले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे. सीएसके के खिलाफ पुथुर ने काफी घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए थे. हालांकि वो सिर्फ 5 मैच खेले थे और इस दौरान उन्होंने 6 विकेट अपने नाम किया था. इस सीजन भी टीमों उनपर नजरे बनाएं होंगी.
5.कर्ण शर्मा
लेग स्पिनर कर्ण शर्मा ने आईपीएल में 90 मैचों में 83 विकेट चटकाए हैं. शर्मा को आईपीएल का काफी अनुभव है और साथ ही वो बड़े शॉर्ट भी खेलना जानते हैं. ऐसे में टीमों उन्हें भी टीम में चुन सकती हैं.