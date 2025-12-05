FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर, कल मेरे समर्थन में 2 लाख लोग आएंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Smriti Mandhana New Video: स्मृति के हाथों में नहीं दिखी Engagement Ring, शादी टलने के बाद पहली बार किया पोस्ट

Smriti Mandhana New Video: स्मृति के हाथों में नहीं दिखी Engagement Ring, शादी टलने के बाद पहली बार किया पोस्ट

क्या होता है FDTL नॉर्म जिससे तय होता है कि कितने घंटे काम करेगा पायलट, जान लें नियम

क्या होता है FDTL नॉर्म जिससे तय होता है कि कितने घंटे काम करेगा पायलट, जान लें नियम

Range Rover-Mercedes क्यों नहीं, पुतिन संग फॉर्च्यूनर में बैठकर West को क्या संदेश दे गए पीएम मोदी?

Range Rover-Mercedes क्यों नहीं, पुतिन संग फॉर्च्यूनर में बैठकर West को क्या संदेश दे गए पीएम मोदी?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम

Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम

साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट

साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट

HomePhotos

क्रिकेट

IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

आईपीएल 2026 नीलामी को अब कुछ ही दिन रह गए हैं. फैंस इस ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस नीलामी में अनकैप्ड प्लेयर्स पर भी टीमों की नजरे टिकने वाली है. आज आपको बताएंगे कि ऑक्शन में किन 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए टीमों बड़ी बोली लगा सकती हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 05, 2025, 05:34 PM IST

1.अभिनव मनोहर

अभिनव मनोहर
1

भारतीय अनकैप्ड प्लेयर अभिनम मनोहर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाज के लिए मनोहर ने कई विस्फोटक पारियां खेली है. हालांकि उन्हें टीम ने 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन अब वो रिलीज है. ऐसे में टीमों निचले क्रम पर विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उन्हें टीम में शामिल कर सकती हैं. 
 

Advertisement

2.आकाश मधवाल

आकाश मधवाल
2

तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने आईपीएल में नई और पुरानी दोनों गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि मधवान को कई टीमों अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी. इसमें आरसीबी और एसआरएच की टीम है. 
 

3.महिपाल लोमरोर

महिपाल लोमरोर
3

महिपाल लोमरोर ने आईपीएल में काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की है. उन्होंने 40 आईपीएल मैचों में 141.28 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है. ऐसे में टीमों उनके पर नजरे टिकाए होंगी. 
 

4.विग्नेश पुथुर

विग्नेश पुथुर
4

स्पिन गेंदबाज विग्नेश पुथुर पिछले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे. सीएसके के खिलाफ पुथुर ने काफी घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए थे. हालांकि वो सिर्फ 5 मैच खेले थे और इस दौरान उन्होंने 6 विकेट अपने नाम किया था. इस सीजन भी टीमों उनपर नजरे बनाएं होंगी. 
 

TRENDING NOW

5.कर्ण शर्मा

कर्ण शर्मा
5

लेग स्पिनर कर्ण शर्मा ने आईपीएल में 90 मैचों में 83 विकेट चटकाए हैं. शर्मा को आईपीएल का काफी अनुभव है और साथ ही वो बड़े शॉर्ट भी खेलना जानते हैं. ऐसे में टीमों उन्हें भी टीम में चुन सकती हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम
Test में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में इस भारतीय जोड़ी का नाम
साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट
साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement