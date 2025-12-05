IPL 2026 नीलामी में इन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स पर होगी सभी टीमों की नजरें, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

1 . अभिनव मनोहर

1

भारतीय अनकैप्ड प्लेयर अभिनम मनोहर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाज के लिए मनोहर ने कई विस्फोटक पारियां खेली है. हालांकि उन्हें टीम ने 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन अब वो रिलीज है. ऐसे में टीमों निचले क्रम पर विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उन्हें टीम में शामिल कर सकती हैं.

