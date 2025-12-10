FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गोवा पब अग्निकांडः पुलिस ने आरोपी अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया, मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी | यूनेस्को द्वारा दीपावली को अमूर्त धरोहर घोषित किए जाने पर PM मोदी ने जताई खुशी, कहा- भारत और विश्वभर के लोग रोमांचित

Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव

आईपीएल 2026 ऑक्शन को अब बस केवल 6 दिन ही रह गए हैं. फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन कितने बजे से शुरू होगी और इसे फैंस कब, कहां और कैसे देख पाएंगे. आपको यहां पूरी जानकारी मिलेगी.

मोहम्मद साबिर | Dec 10, 2025, 12:42 PM IST

1.कितने बजे शुरू होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन?

कितने बजे शुरू होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन?
1

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन 2026 भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से लाइव शुरू होगा. वहीं यूएई का लोकल टाइम दोपहर 1 बजे से शुरू होगा. 
 

2.कहां होगी आईपीएल 2026 की नीलामी?

कहां होगी आईपीएल 2026 की नीलामी?
2

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन इस बार अबू धाबी में आयोजित हो रही है, जहां क्रम के हिसाब से खिलाड़ियों पर बोली लगेगी.
 

3.कहां देखे सकते हैं लाइव?

कहां देखे सकते हैं लाइव?
3

आईपीएल 2026 नीलामी में लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. वहीं इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटर्वक पर होगी. 
 

4.टीमों का कितना है पर्स?

टीमों का कितना है पर्स?
4

केकेआर- 64.3 करोड़
सीएसके- 43.4 करोड़
डीसी- 21.8 करोड़
जीटी- 12.9 करोड़
एलएसजी- 22.95 करोड़
एमआई- 2.75 करोड़
आरसीबी- 16.4 करोड़
पीबीकेएस- 11.5 करोड़
आरआर- 16.05 करोड़
एसआरएच- 24.5 करोड़
 

5.कितने प्लेयर्स हुए शॉर्टलिस्ट?

कितने प्लेयर्स हुए शॉर्टलिस्ट?
5

आईपीएल 2026 नीलामी में कुल 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं. लेकिन इसमें से 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट केकेआर (13) और सीएसके (9 स्लॉट) के पास ही हैं और इन दोनों टीमों के पास सबसे ज्यादा पैसे भी हैं. 
 

