IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव

5 . कितने प्लेयर्स हुए शॉर्टलिस्ट?

आईपीएल 2026 नीलामी में कुल 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं. लेकिन इसमें से 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट केकेआर (13) और सीएसके (9 स्लॉट) के पास ही हैं और इन दोनों टीमों के पास सबसे ज्यादा पैसे भी हैं.

