गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई को NIA कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा | केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर, 11,718 करोड़ की स्वीकृति दी गई

DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

क्रिकेट

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 16 दिसंबर को दुबई में ऑक्शन होने जा रहे हैं जिसमे अलग-अलग फ्रैंचाइजी खिलाड़ियों पर पैसा लुटाने के लिए तैयार है. लेकिन क्या आप जातने है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज कौन हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 12, 2025, 03:28 PM IST

1.सोहेल तनवीर

सोहेल तनवीर
1

पाकिस्तान के सोहेल तनवीर आईपीएल में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे. ये करिश्मा तनवीर ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए किया था. उन्होंने 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 5 विकेट लिए थे. 

2.लक्ष्मीपति बालाजी

लक्ष्मीपति बालाजी
2

लक्ष्मीपति बालाजी आईपीएल में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे.

3.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
3

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल में दो बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. उनके नाम आईपीएल में 165 विकेट भी हैं.

4.जेम्स फॉक्नर

जेम्स फॉक्नर
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स फॉक्नर भी आईपीएल में दो बार 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर चुके हैं. जेम्स फॉक्नर ने आईपीएल 2013 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजा खोला था.

5.भुवनेश्वर कुमार 

भुवनेश्वर कुमार 
5

भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम भी आईपीएल में दो बार 5 विकेट हॉल लेने का कीर्तिमान है. भुवनेश्वर कुमार ने 177 मैचों में 182 विकेट झटके हैं.
 

