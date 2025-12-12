IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

क्रिकेट
सुमित तिवारी | Dec 12, 2025, 03:28 PM IST
1.सोहेल तनवीर
पाकिस्तान के सोहेल तनवीर आईपीएल में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे. ये करिश्मा तनवीर ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए किया था. उन्होंने 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 5 विकेट लिए थे.
2.लक्ष्मीपति बालाजी
लक्ष्मीपति बालाजी आईपीएल में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे.
3.जसप्रीत बुमराह
मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल में दो बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. उनके नाम आईपीएल में 165 विकेट भी हैं.
4.जेम्स फॉक्नर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स फॉक्नर भी आईपीएल में दो बार 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर चुके हैं. जेम्स फॉक्नर ने आईपीएल 2013 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजा खोला था.
5.भुवनेश्वर कुमार
भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम भी आईपीएल में दो बार 5 विकेट हॉल लेने का कीर्तिमान है. भुवनेश्वर कुमार ने 177 मैचों में 182 विकेट झटके हैं.