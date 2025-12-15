FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Schools: दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक छात्रों को नहीं जाना होगा स्कूल, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Delhi Schools: दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक छात्रों को नहीं जाना होगा स्कूल, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

दिल्ली के बाद अंबानी के वनतारा जाएंगे Lionel Messi, जानें आखिरी समय में क्यों लिया ये फैसला?

दिल्ली के बाद अंबानी के वनतारा जाएंगे Lionel Messi, जानें आखिरी समय में क्यों लिया ये फैसला?

ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख

Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख

IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी

IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

HomePhotos

क्रिकेट

IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन का आयोजन कल यानी 16 दिसंबर मंगलवार को होना है. बीसीसीआई ने नीलामी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है और टीमों ने भी अपनी कमर कस ली है. आज हम आपको बताएंगे फैंस ऑक्शन को लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. एक क्लिक में पूरी जानकारी मिल जाएगी.

मोहम्मद साबिर | Dec 15, 2025, 07:26 PM IST

1.कहां होगी आईपीएल 2026 की नीलामी?

कहां होगी आईपीएल 2026 की नीलामी?
1

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन इस बार अबू धाबी में आयोजित हो रही है. इस दौरान स्लॉट के हिसाब से प्लेयर्स पर बोली लगेगी. 
 

Advertisement

2.कितने बजे शुरू होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन?

कितने बजे शुरू होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन?
2

आईपीएल 2026 नीलामी 2026 भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से लाइव शुरू होगा. वहीं यूएई का लोकल टाइम दोपहर 1 बजे से शुरू होगा. लेकिन भारत में फैंस 2.30 से लाइव का लुत्फ उठा सकते हैं. 
 

3.कहां देखे सकते हैं आईपीएल ऑक्शन लाइव?

कहां देखे सकते हैं आईपीएल ऑक्शन लाइव?
3

आईपीएल 2026 ऑक्शन में लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. हालांकि नीलामी का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटर्वक पर होगा.  फैंस मोबाइल और टीवी दोनों जगह लुत्फ उठा सकते हैं. 
 

4.नीलामी में कितने प्लेयर्स हुए शॉर्टलिस्ट?

नीलामी में कितने प्लेयर्स हुए शॉर्टलिस्ट?
4

आईपीएल 2026 नीलामी में कुल 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं. लेकिन इसमें से 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट केकेआर (13) और सीएसके (9 स्लॉट) के पास ही हैं और इन दोनों टीमों के पास सबसे ज्यादा पैसे भी हैं. 
 

TRENDING NOW

5.नीलामी में किस टीम के पास होगा कितना पर्स?

नीलामी में किस टीम के पास होगा कितना पर्स?
5

केकेआर- 64.3 करोड़
सीएसके- 43.4 करोड़
डीसी- 21.8 करोड़
जीटी- 12.9 करोड़
एलएसजी- 22.95 करोड़
एमआई- 2.75 करोड़
आरसीबी- 16.4 करोड़
पीबीकेएस- 11.5 करोड़
आरआर- 16.05 करोड़
एसआरएच- 24.5 करोड़
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख
IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी
IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
MORE
Advertisement
धर्म
Saphala Ekadashi 2025: आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र
आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र
Rashifal 15 December 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
MORE
Advertisement