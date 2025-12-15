IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 15, 2025, 07:26 PM IST
1.कहां होगी आईपीएल 2026 की नीलामी?
आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन इस बार अबू धाबी में आयोजित हो रही है. इस दौरान स्लॉट के हिसाब से प्लेयर्स पर बोली लगेगी.
2.कितने बजे शुरू होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन?
आईपीएल 2026 नीलामी 2026 भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से लाइव शुरू होगा. वहीं यूएई का लोकल टाइम दोपहर 1 बजे से शुरू होगा. लेकिन भारत में फैंस 2.30 से लाइव का लुत्फ उठा सकते हैं.
3.कहां देखे सकते हैं आईपीएल ऑक्शन लाइव?
आईपीएल 2026 ऑक्शन में लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. हालांकि नीलामी का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटर्वक पर होगा. फैंस मोबाइल और टीवी दोनों जगह लुत्फ उठा सकते हैं.
4.नीलामी में कितने प्लेयर्स हुए शॉर्टलिस्ट?
आईपीएल 2026 नीलामी में कुल 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं. लेकिन इसमें से 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट केकेआर (13) और सीएसके (9 स्लॉट) के पास ही हैं और इन दोनों टीमों के पास सबसे ज्यादा पैसे भी हैं.
5.नीलामी में किस टीम के पास होगा कितना पर्स?
केकेआर- 64.3 करोड़
सीएसके- 43.4 करोड़
डीसी- 21.8 करोड़
जीटी- 12.9 करोड़
एलएसजी- 22.95 करोड़
एमआई- 2.75 करोड़
आरसीबी- 16.4 करोड़
पीबीकेएस- 11.5 करोड़
आरआर- 16.05 करोड़
एसआरएच- 24.5 करोड़