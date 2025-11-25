IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 25, 2025, 01:31 PM IST
1.खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम?
आईपीएल नीलामी में दुनियाभर के खिलाड़ी अपना नाम देते हैं. लेकिन सवाल ये है कि उनका नाम ऑक्शन तक कैसे पहुंचता है. दरअसल, खिलाड़ी अपने क्रिकेट बोर्ड के माध्यम या बीसीसीआई के ऑनलाइन पोर्टर के जरिए अपना नाम देते हैं. खिलाड़ियों को आईपीएल पंजीकरण फॉर्म भरकर देना होता है. इसके अळावा उन्हें बीसीसीआई के पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होता है. हालांकि सभी खिलाड़ी सीधा नीलामी में नहीं आते हैं. बीसीसीआई खिलाड़ियों की संख्या को शॉर्टलिस्ट करता है, जिसमें से कुछ ही नाम आते हैं और बाकी बाहर हो जाते हैं.
2.कैसे तय होता है बेस प्राइस?
कोई भी खिलाड़ी अपना बेस प्राइस खुद तय करता है. हालिया फॉर्म और सोशल मीडिया लोकप्रियता जैसे कारकों पर निर्भर करता है, जिसे वो खुद तय करते हैं. हालांकि बेस प्राइस सेट करने की भी एक सीमा दी गई है. जैसे 20 लाख से 2 करोड़ तक खिलाड़ी तय कर सकते हैं.
3.क्या होता है रिटेंशन और आरटीएम?
आईपीएल नीलामी से पहले टीमों अपने कुछ खिलाड़ियों का रिटेन कर सकती है. हालांकि टीम जिन प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर पाती है, तो वो राइट टू मैच (RTM) कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और खिलाड़ी वापस खरीद सकते हैं.
4.खिलाड़ी को ऑक्शन में लाने का क्या है तरीका?
आईपीएल नीलामी में खिलाड़ियों के नामों को श्रेणियों में बांटा दिया जाता है. फिर उनपर एक-एक करके बोली लगती है.
5.टीमों कैसे लगाती हैं बोलिया?
सभी फ्रेंचाइजी अफने हिसाब से खिलाड़ियों पर बोली लगाती हैं. वो खिलाड़ियों के बारे में पूरा पढ़कर आती है और फिर अपने स्लॉट के हिसाब से खिलाड़ियों पर बोली लगाती हैं. जैसे, ऑलराउंडर्स, बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेटकीपर. वहीं वो पहले से ही तय कर लेती हैं कि किस खिलाड़ी पर कहां तक रकम लगानी है.