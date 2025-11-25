IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

1 . खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम?

आईपीएल नीलामी में दुनियाभर के खिलाड़ी अपना नाम देते हैं. लेकिन सवाल ये है कि उनका नाम ऑक्शन तक कैसे पहुंचता है. दरअसल, खिलाड़ी अपने क्रिकेट बोर्ड के माध्यम या बीसीसीआई के ऑनलाइन पोर्टर के जरिए अपना नाम देते हैं. खिलाड़ियों को आईपीएल पंजीकरण फॉर्म भरकर देना होता है. इसके अळावा उन्हें बीसीसीआई के पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होता है. हालांकि सभी खिलाड़ी सीधा नीलामी में नहीं आते हैं. बीसीसीआई खिलाड़ियों की संख्या को शॉर्टलिस्ट करता है, जिसमें से कुछ ही नाम आते हैं और बाकी बाहर हो जाते हैं.

