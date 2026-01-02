IPLt20 के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, पहले नंबर का नाम है सबका चहेता

4 . रोहित शर्मा

4

रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में चौथे सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने आईपीएल के 272 मैचों में कुल 7046 रन बनाए हैं,जिसमें उनके बल्ले से दो शतक और 47 अर्धशतक निकले हैं. इसके अलावा उन्होंने 640 चौके जड़े हैं.