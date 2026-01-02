IPLt20 के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, पहले नंबर का नाम है सबका चहेता

क्रिकेट
सुमित तिवारी | Jan 02, 2026, 11:53 AM IST
1.1 विराट कोहली
IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. उन्होंने आईपीएल में अभी तक कुल 267 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 771 चौके जड़े हैं. इसके अलावा उनके नाम पर 8661 रन दर्ज हैं.
2.शिखर धवन
इसके बाद दूसरा नाम शिखर धवन का है. आईपीएल के इतिहास में ये सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने आईपीएल के 222 मैचों में कुल 6769 रन बनाए हैं. इसके अलावा 768 चौके लगाए हैं.
3.डेविड वार्नर
तीसरा नाम डेविड वार्नर का है. आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने वालें खिलाड़ियों की लिस्ट में डेविड बार्नर का नाम भी शामिल है.
4.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में चौथे सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने आईपीएल के 272 मैचों में कुल 7046 रन बनाए हैं,जिसमें उनके बल्ले से दो शतक और 47 अर्धशतक निकले हैं. इसके अलावा उन्होंने 640 चौके जड़े हैं.
5.अजिंक्य रहाणे
अजिंक्य रहाणे आईपीएल के इतिहास में पांचवें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने आईपीएल में कुल 514 चौके लगाए हैं. वहीं उनके नाम पर 5032 रन भी दर्ज हैं.