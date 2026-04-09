Indian vs Bangladesh Cricketers Salary: भारतीय और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सैलरी में कितना है फर्क? BCB प्रेसिडेंट ने की 10 गुना बढ़ोतरी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 09, 2026, 08:55 PM IST
1.बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मिलती थी 750 रुपये फीस
बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर्स को प्रति मैच 750 रुपये मिलते थे. इस बात को जानकर बांग्लादेश के नए अध्यक्ष तमीम इकबाल काफी हैरान हुए और उन्होंने उनकी सौलरी को 10 गुना बढ़ा दिया है.
2.भारतीय महिला खिलाड़ियों का सैलरी
बीसीसीआई महिला खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ग्रेड ए वाली खिलाड़ियों को 50 लाख, ग्रेड बी 30 लाख और ग्रेड सी 10 लाख रुपये देती है. वहीं उन्हें टेस्ट के लिए 15 लाख वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपये प्रति मैच फीस मिलती हैं.
3.बांग्लादेश महिला खिलाड़ियों की सैलरी
वहीं बांग्लादेशी महिला खिलाड़ियों को पहले 750 रुपये मैच फीस मिलती थी. लेकिन अब उन्हें टी20 मैच के लिए 10,000 टका (7547 रुपये), वनडे मैच के लिए 15,000 टका (11321 रुपये) मिलेंगे. इतना ही नहीं अब उन्हें फर्स्ट-क्लास मैच खेलने के लिए 20,000 टका (15095 रुपये) मिलेंगे.
4.भारतीय पुरुष खिलाड़ियों का सैलरी
बीसीसीआई पुरुषों को ग्रेड के हिसाब से सैलरी देती है. ग्रेड ए 5 करोड़, ग्रेड बी 3 करोड़ और ग्रेड सी 1 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं टेस्ट के लिए 15 लाख वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपये प्रति मैच फीस मिलती हैं. महिला और पुरुष को प्रति मैच फीस बराबर दी जाती है.
5.बांग्लादेश पुरुष खिलाड़ियों का सैलरी
बांग्लादेश बोर्ड अपने खिलाड़ियों को ग्रेड के हिसाब से 6 लाख रुपये प्रति महीना देती है. ग्रेड बी वालों को 4.5 लाख रुपये प्रति महीना मिलता है. वहीं टेस्ट के लिए 6 लाख प्रति मैच, वनडे के लिए 3 लाख प्रति मैच और टी20 के लिए 2 लाख प्रति मैच मिलते हैं.