Indian vs Bangladesh Cricketers Salary: भारतीय और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सैलरी में कितना है फर्क? BCB प्रेसिडेंट ने की 10 गुना बढ़ोतरी

4 . भारतीय पुरुष खिलाड़ियों का सैलरी

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बीसीसीआई पुरुषों को ग्रेड के हिसाब से सैलरी देती है. ग्रेड ए 5 करोड़, ग्रेड बी 3 करोड़ और ग्रेड सी 1 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं टेस्ट के लिए 15 लाख वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपये प्रति मैच फीस मिलती हैं. महिला और पुरुष को प्रति मैच फीस बराबर दी जाती है.

