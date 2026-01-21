FacebookTwitterYoutubeInstagram
पहले T-20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया. न्यूजीलैंड 20 ओवर में 190 रन ही बना सकी. 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे.

Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा

ग्रीनलैंड विवाद पर ट्रंप को यूरोप का सख्त संदेश, EU संसद ने अमेरिका से ट्रेड डील पर लगाई रोक

Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?

रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos

ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम

क्रिकेट

ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम

आईसीसी वनडे बल्लेबाजी की ताजा रैंकिंग शेयर की है, जिसमें विराट कोहली से नंबर-1 का ताज छिन गया है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अब तक भारत के लिए आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 पर कितने खिलाड़ी बने हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 21, 2026, 10:20 PM IST

1.कपिल देव

कपिल देव
1

पूर्व दिग्गज कपिल देव का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. कपिल भारत के लिए आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले पहले खिलाड़ी हैं. 
 

2.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
2

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. साल 1994 में सचिन पहले स्थान पर पहुंचे थे. 
 

3.एमएस धोनी

एमएस धोनी
3

पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम भी लिस्ट में हैं. धोनी साल 2006 में नंबर-1 बल्लेबाज बने थे. 
 

4.विराट कोहली

विराट कोहली
4

विराट कोहली भारत के लिए सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज रहे हैं. पहली बार वो 2013 में नंबर-1 बने थे और अब 2026 में भी वो नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं. 
 

5.शुभमन गिल

शुभमन गिल
5

युवा कप्तान शुभमन गिल सिर्फ24 साल की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज 2023 में बने थे. 
 

6.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
6

भारत के रोहित शर्मा भी कई बार नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं और हाल ही में वो एक बार फिर नंबर-1 बल्लेबाज बने थे. 
 

