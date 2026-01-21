ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम

4 . विराट कोहली

4

विराट कोहली भारत के लिए सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज रहे हैं. पहली बार वो 2013 में नंबर-1 बने थे और अब 2026 में भी वो नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं.

