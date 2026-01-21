ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 21, 2026, 10:20 PM IST
1.कपिल देव
पूर्व दिग्गज कपिल देव का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. कपिल भारत के लिए आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले पहले खिलाड़ी हैं.
2.सचिन तेंदुलकर
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. साल 1994 में सचिन पहले स्थान पर पहुंचे थे.
3.एमएस धोनी
पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम भी लिस्ट में हैं. धोनी साल 2006 में नंबर-1 बल्लेबाज बने थे.
4.विराट कोहली
विराट कोहली भारत के लिए सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज रहे हैं. पहली बार वो 2013 में नंबर-1 बने थे और अब 2026 में भी वो नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं.
5.शुभमन गिल
युवा कप्तान शुभमन गिल सिर्फ24 साल की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज 2023 में बने थे.
6.रोहित शर्मा
भारत के रोहित शर्मा भी कई बार नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं और हाल ही में वो एक बार फिर नंबर-1 बल्लेबाज बने थे.