Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 07, 2026, 11:17 PM IST
1.मोंटू बनर्जी
पूर्व दिग्गज गेंदबाज मोंटू बनर्जी ने साल 1948 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट चटकाया था. मोंटू ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए थे.
2.मनोहर हर्डीकर
पूर्व तेज गेंदबाज मनोहर हर्डीकर ने साल 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था और अपने पहले ओवर में ही विकेट चटकाया था.
3.वामन कुमार
पूर्व लेग स्पिनर वामन कुमार ने साल 1961 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था और पहले ही ओवर में विकेट अपने नाम कर इतिहास रचा था.
4.चेतन शर्मा
पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने साल 1984 में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लिया था.
5.डब्ल्यूवी रमन
पूर्व गेंदबाज डब्ल्यूवी रमन ने साल 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्य किया था और पहले ही ओवर में विकेट झटक लिया था.
6.नीलेश कुलकर्णी
पूर्व गेंदबाज नीलेश कुलकर्णी ने साल 1997 में श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट झटका था.
7.टीनू योहानन
पूर्व तेज गेंदबाज टीनो योहानन ने साल 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट अपने नाम किया था.
8.मानव सुथार
भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था. इस मैच के पहले ओवर में ही उन्होंने विकेट लेकर 25 साल बाद इतिहास दोहराया है.