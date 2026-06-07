Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री

1 . मोंटू बनर्जी

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पूर्व दिग्गज गेंदबाज मोंटू बनर्जी ने साल 1948 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट चटकाया था. मोंटू ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए थे.

