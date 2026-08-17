Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2026, 05:57 PM IST
1.अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट की 236 पारियों में 619 विकेट चटकाए हैं.
2.रविचंद्रन अश्विन
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर आर अश्विन ने भारत के लिए टेस्ट की 200 पारियों में 537 विकेट अपने नाम किया है.
3.कपिल देव
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारत के लिए टेस्ट की 227 पारियों में 434 विकेट अपने नाम किए हैं. कपिल इस लिस्ट में इकलौते तेज गेंदबाज भी हैं.
4.हरभजन सिंह
पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भारत के लिए टेस्ट की 190 पारियों में 417 विकेट अपने नाम किए थे.
5.रवींद्र जडेजा
दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अब तक टेस्ट की 168 पारियों में 350 विकेट अपने नाम किए हैं और भारत के लिए 350 प्लस विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं.