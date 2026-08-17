Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

5 . रवींद्र जडेजा

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दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अब तक टेस्ट की 168 पारियों में 350 विकेट अपने नाम किए हैं और भारत के लिए 350 प्लस विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं.

