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Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

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क्रिकेट

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में रवींद्र जडेजा ने एक विकेट लेते ही इतिहास रच दिया है और टेस्ट करियर में अपने नाम 350 विकेट पूरे कर लिए हैं. भारत के लिए अब तक सिर्फ 5 गेंदबाजों ने ये कारनामा किया है.

मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2026, 05:57 PM IST

1.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
1

पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले का नाम लिस्ट में पहले पायदान  पर है. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट की 236 पारियों में 619 विकेट चटकाए हैं. 
 

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2.रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन
2

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर आर अश्विन ने भारत के लिए टेस्ट की 200 पारियों में 537 विकेट अपने नाम किया है. 
 

3.कपिल देव

कपिल देव
3

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारत के लिए टेस्ट की 227 पारियों में 434 विकेट अपने नाम किए हैं. कपिल इस लिस्ट में इकलौते तेज गेंदबाज भी हैं. 
 

4.हरभजन सिंह

हरभजन सिंह
4

पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भारत के लिए टेस्ट की 190 पारियों में 417 विकेट अपने नाम किए थे.
 

TRENDING NOW

5.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
5

दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अब तक टेस्ट की 168 पारियों में 350 विकेट अपने नाम किए हैं और भारत के लिए 350 प्लस विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं. 
 

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