2025 में Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह से ऊपर हैं सिराज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 31, 2025, 09:02 AM IST
1.मोहम्मद सिराज
मोहम्मद सिराज साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. सिराज साल के ओवरऑल सफल गेंदबाजों की सूची में मिचेल स्टार्क के बाद दूसरे स्थान पर हैं. सिराज ने 10 मैचों में 43 विकेट लिए हैं.
2.जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह साल 2025 में भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं. ओवरऑल सूची में वह पांचवें नंबर पर हैं. बुमराह ने 8 मैचों में 31 विकेट लिए हैं.
3.रवींद्र जडेजा
रवींद्र जडेजा भारत के तीसरे और ओवरऑल सूची में 13वें सफल गेंदबाज हैं. जडेजा ने 10 टेस्ट में 25 विकेट लिए हैं.
4.कुलदीप यादव
कुलदीप यादव भारत के चौथे सफल गेंदबाज हैं. बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 4 टेस्ट मैचों में 20 विकेट लिए हैं.
5.आकाश दीप
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश दीप पांचवें सफल भारतीय गेंदबाज हैं. आकाश ने 3 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं.