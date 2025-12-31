FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तान- इमरान खान की बहन अलीमा खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अडियाला जेल के बाहर दे रही थी धरना, कई समर्थक भी हिरासत में लिए गए | फरीदाबादः चलती कार में महिला से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

HomePhotos

क्रिकेट

2025 में Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह से ऊपर हैं सिराज

आज साल 2025 का अंत हो रहा है और गुरुवार को 2026 का पहला दिन है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. लिस्ट में बुमराह के भी ऊपर सिराज का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Dec 31, 2025, 09:02 AM IST

1.मोहम्मद सिराज

मोहम्मद सिराज
1

मोहम्मद सिराज साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. सिराज साल के ओवरऑल सफल गेंदबाजों की सूची में मिचेल स्टार्क के बाद दूसरे स्थान पर हैं. सिराज ने 10 मैचों में 43 विकेट लिए हैं. 
 

Advertisement

2.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
2

जसप्रीत बुमराह साल 2025 में भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं. ओवरऑल सूची में वह पांचवें नंबर पर हैं. बुमराह ने 8 मैचों में 31 विकेट लिए हैं. 
 

3.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
3

रवींद्र जडेजा भारत के तीसरे और ओवरऑल सूची में 13वें सफल गेंदबाज हैं. जडेजा ने 10 टेस्ट में 25 विकेट लिए हैं.
 

4.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
4

कुलदीप यादव भारत के चौथे सफल गेंदबाज हैं. बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 4 टेस्ट मैचों में 20 विकेट लिए हैं.
 

TRENDING NOW

5.आकाश दीप

आकाश दीप
5

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश दीप पांचवें सफल भारतीय गेंदबाज हैं. आकाश ने 3 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
2025 में Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह से ऊपर हैं सिराज
2025 में Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह से ऊपर हैं सिराज
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
MORE
Advertisement